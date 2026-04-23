جامعة الإمارات تحصل على الاعتماد الدولي لبرنامجي العلوم السياسية والحوكمة والسياسات العامة من AQAS الألمانية

العين في 23 أبريل/ وام/ حققت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، إنجازًا أكاديميًا جديدًا بحصول برنامجي بكالوريوس الآداب في العلوم السياسية، وماجستير الآداب في الحوكمة والسياسات العامة، التابعين لقسم الحكومة والمجتمع، على الاعتماد الدولي من هيئة AQAS الألمانية، بما يعكس التزام الجامعة المستمر بتعزيز جودة برامجها الأكاديمية وفق أعلى المعايير العالمية.

ويؤكد هذا الاعتماد استيفاء البرنامجين لمعايير الجودة والاعتماد الخاصة بـ AQAS، وتوافقهما مع متطلبات ومعايير ضمان الجودة في منطقة التعليم العالي الأوروبية (ESG)، بما يعزز مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة كمؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية منافسة على المستوى الدولي، وقد تم اعتماد البرنامجين وفق قرار اللجنة الدائمة الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026، ويستمر سريان الاعتماد حتى 31 مارس 2032، حيث حصل برنامج ماجستير الحوكمة والسياسات العامة على اعتماد غير مشروط، فيما حصل برنامج بكالوريوس العلوم السياسية على الاعتماد وفق متطلبات الاعتماد المعتمدة من الهيئة.

وأكد الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الكلية نحو ترسيخ التميز الأكاديمي وتعزيز تنافسية برامجها التعليمية، مشيرًا إلى أن الحصول على الاعتماد الدولي يعكس جودة المخرجات التعليمية والبحثية، ويؤكد التزام الكلية بتقديم برامج أكاديمية متطورة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب المتغيرات العالمية.

وأضاف: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس جهود أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، ويعزز من مكانة الكلية إقليميًا ودوليًا، كما يرسخ ثقة الطلبة والخريجين وأصحاب العمل في جودة البرامج المطروحة، ويأتي هذا الاعتماد امتدادًا لرؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل".