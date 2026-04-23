منتخب الجوجيتسو يحصد 4 ميداليات في انطلاقة قوية لألعاب آسيا الشاطئية

سانيا في 23 أبريل/ وام/ استهلّ منتخبنا الوطني للجوجيتسو، مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة "سانيا 2026" بانطلاقة قوية، تُوّجت اليوم بحصد 4 ميداليات " ذهبيتان" وفضية وبرونزية .

ونجح كل من خالد محمد الشحي وعمر علي السويدي في بلوغ نهائي وزن 62 كجم، حيث توّج الشحي بالميدالية الذهبية، فيما نال السويدي الميدالية الفضية، ليؤكدا تفوق الإمارات في هذا الوزن بعد أداء اتسم بالانضباط التكتيكي والقدرة على إدارة النزالات بكفاءة عالية.

وعلى صعيد السيدات، واصلت لاعبات المنتخب تألقهن، إذ أحرزت أسماء الحوسني الميدالية الذهبية في وزن 52 كجم، فيما حققت شما يوسف الكلباني الميدالية البرونزية في وزن 63 كجم .

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن النتائج تعكس ما تحظى به الرياضة في دولة الإمارات من دعم كبير من القيادة الرشيدة، التي وفّرت مقومات النجاح والتفوق للرياضيين، وأسهمت في بناء منظومة متكاملة قادرة على تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل.

وأضاف أن ما تحقق في اليوم الأول يمثل امتداداً لعمل مؤسسي طويل واستثمار مستمر في تطوير اللاعبين وصقل مهاراتهم، بما يعزز موقع الدولة في صدارة المشهد القاري والدولي.

وأكد خالد محمد الشحي، المتوج بالميدالية الذهبية في وزن 62 كجم، أن هذا الإنجاز يعكس قوة المنتخب وتماسكه، مشيراً إلى أن خوض النهائي أمام زميله عمر السويدي يمثل دليلاً على التفوق الإماراتي في هذا الوزن. وأشاد بالمستوى الذي قدمه السويدي، مؤكداً أن المنافسة بين لاعبي المنتخب تسهم في رفع جودة الأداء وتعزز من فرص التطور، لافتاً إلى أن الميدالية الذهبية جاءت ثمرة مرحلة إعداد مكثفة وعمل جماعي ودعم متواصل.

بدورها، أعربت أسماء الحوسني، المتوجة بالميدالية الذهبية في وزن 52 كجم، عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن الفوز جاء نتيجة عمل متواصل وتحضير دقيق ركّز على التفاصيل الفنية، خاصة في قراءة أسلوب المنافس والتعامل مع مجريات النزال. وأشارت إلى أن قوة المنافسات تطلّبت تركيزاً عالياً وسرعة في اتخاذ القرار، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس مستوى التطور الذي وصلت إليه لاعبات الإمارات، ويعزز الطموح لمواصلة الأداء بنفس الثقة والانضباط في الاستحقاقات المقبلة.

وتتواصل المنافسات يوم غد، وسط طموحات بمواصلة حصد الميداليات وتعزيز رصيد الدولة، بما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارات كإحدى أبرز القوى المؤثرة في رياضة الجوجيتسو على المستويين القاري والدولي.