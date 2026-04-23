أول عملية استئصال فص رئوي بالروبوت عبر تقنية أحادية المنفذ في الدولة

أبوظبي في 23 أبريل /وام/ نجحت مدينة برجيل الطبية في إجراء أول جراحة لاستئصال فص رئوي باستخدام الروبوت بتقنية أحادية المنفذ في الدولة، لمريضة تبلغ من العمر 37 عاماً كانت تعاني من سرطان الرئة في مرحلته الأولى .

استغرقت العملية نحو أربع ساعات عبر شق جراحي واحد صغير لا يتجاوز طوله 3 سنتيمترات، يتم من خلاله إدخال الأذرع الروبوتية والأدوات الجراحية، الأمر الذي يحدّ من التدخل الجراحي، ويعزز دقة الأداء بفضل الرؤية ثلاثية الأبعاد، ويُمكّن من استئصال الفص الرئوي المصاب مع تقليل الألم وفترة التعافي والمضاعفات المحتملة.

وأكد الدكتور تاج محمد فياض شودري، استشاري جراحة الصدر، أن هذا النوع من الجراحات يمثل نقلة نوعية في علاج سرطان الرئة، موضحاً أن التقنية تتيح استئصال الورم بدقة عالية مع الحفاظ على الأنسجة السليمة، وتقلل من الألم بعد العملية، وتسرّع فترة التعافي مقارنة بالجراحات التقليدية.