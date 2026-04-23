برعاية نهيان بن مبارك..انطلاق بطولة الإمارات التاسعة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم

‎أبوظبي في 23 أبريل / وام/ ‎برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، نظم مركز الإمارات للتوحد بطولة الإمارات التاسعة عشرة للياقة البدنية لأصحاب الهمم في نادي الجزيرة الرياضي، وبمشاركة واسعة من مراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

‎وتأتي البطولة إمتدادًا لمسيرة استمرت على مدار 19 عامًا، حرص خلالها المركز على ترسيخ مفاهيم الدمج المجتمعي، وتعزيز قدرات أصحاب الهمم من خلال أنشطة رياضية وتفاعلية تسهم في تنمية مهاراتهم وثقتهم بأنفسهم.

وشهدت افتتاح البطولة سعادة عفراء الصابري، مدير عام وزارة التسامح والتعايش، إلى جانب عدد من سفراء الدول المعتمدين بالدولة، و ممثلي وزارة الداخلية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، قطاع الأمن الجنائي، إدارة الشرطة المجتمعية، ومركز شرطة الشعبية، و كذلك ممثلي الجهات الداعمة.

وتم خلال الفعالية عزف الموسيقى العسكرية، فقرة فنية متميزة قدمها مركز فانتازيا باليه، بعرض عكس جمال الفن وروح الإبداع.

‎وأكدت أمل جلال صبري، مؤسس ومدير مركز الإمارات للتوحد، ‎في كلمة بهذه المناسبة أهمية الإستمرار في دعم وتمكين أصحاب الهمم.

‎و قالت إن ما نشهده اليوم هو ثمرة دعم مستمر من القيادة الرشيدة، وإيمان حقيقي بقدرات أبنائنا من أصحاب الهمم ، وحقهم في التمكين والاندماج الكامل في المجتمع.

‎وذكرت أن المركز يواصل جهوده في نشر الوعي وتعزيز الفهم الصحيح للتوحد، خاصة في ظل ما تشير إليه التقارير العالمية، حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية أن معدل انتشار اضطراب طيف التوحد يُقدّر بحالة واحدة لكل 100 ولادة على مستوى العالم، مما يعكس أهمية تكثيف الجهود التوعوية والخدمات الداعمة لهذه الفئة

‎وأكدت سعي المركز من خلال برامجه المتخصصة إلى تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متكاملة قائمة على المعرفة والاحترام، بما يسهم في تمكين أصحاب الهمم وتحقيق أفضل إمكانياتهم.