"عيادات صحة" تفتتح عيادتها المجتمعية في جزيرة السعديات

أبوظبي في 23 إبريل /وام/ افتتحت "عيادات صحة" التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، عيادتها المجتمعية في جزيرة السعديات .

حضر الافتتاح سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة؛ وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"؛ وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "بيورهيلث"؛ وسعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة "صحة"؛ والدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع الصحي.

صُممت العيادة الجديدة وفق نموذج مبتكر يمكّنها من تلبية مختلف الاحتياجات الصحية للمقيمين في جزيرة السعديات وزوارها، إذ تفتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً، وتوفر مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل طب الأسرة، وطب الأطفال، وطب الأمراض الجلدية، وخدمات التشخيص، وصحة النساء، والعلاج الطبيعي، وغيرها.

كما تجمع العيادة بين الخبرات الطبية الموثوقة لـ"عيادات صحة" وتجربة رعاية صحية راقية تتمحور حول المريض، مع تركيز واضح على الراحة وسهولة الوصول والكفاءة في مختلف مراحل رحلة المتعامل، بدءاً من التسجيل الرقمي وصولاً إلى خدمات الإرشاد المخصصة، حيث صُممت المنشأة لضمان انسيابية الحركة، وحماية الخصوصية، وتوفير بيئة مريحة مدعومة بالإضاءة الطبيعية والتصاميم الداخلية الراقية التي تنسجم مع الطابع الهادئ لجزيرة السعديات.

وعلى صعيد أوسع، يعمل في "عيادات صحة" حالياً أكثر من 800 طبيب ضمن 35 عيادة موزّعة في أبوظبي والعين، فيما لا يقتصر دور العيادة الجديدة على تقديم العلاج فحسب، بل يمتد ليشمل إلهام وإرشاد المجتمع نحو تبني أسلوب حياة صحي استباقي، وذلك عبر برامج الوقاية والعافية، والفحوصات المجتمعية، ومبادرات التوعية والمشاركة.

وأكدت سعادة الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي، أن افتتاح "عيادات صحة – السعديات" يجسّد التزام الإمارة بتعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية الأولية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر صحة ووقاية.

وأشارت إلى أن العيادة تسهم في تسهيل الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتمحور حول المريض، بما يجعلها شريكاً صحياً للأفراد وأسرهم عبر مختلف مراحل حياتهم، من خلال تقديم رعاية شاملة وشخصية تحت سقف واحد لمختلف الفئات العمرية، وذلك بالتوازي مع جهود الدائرة المستمرة لتمكين شركائها في القطاع الصحي من توسيع نطاق خدماتهم والاقتراب من المجتمع، بما يضمن أعلى مستويات الجودة ويعزز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة عالمياً في الرعاية الصحية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ"عيادات صحة"، أن العيادات تؤدي دوراً محورياً في دعم منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي عبر تقديم خدمات متكاملة وشخصية عالية الجودة داخل المجتمعات السكنية، الأمر الذي يتيح للمستشفيات الكبرى التركيز على الحالات المعقّدة والعلاجات المتقدمة، لافتة إلى أن افتتاح "عيادات صحة – السعديات" يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية تتمحور حول المريض، وتعزز مفاهيم الوقاية والتدخل المبكر، بما يدعم الصحة والرفاه على المدى الطويل.

وأكدت أن تصميم العيادة جاء منسجماً مع احتياجات المجتمع الذي تخدمه، حيث تجمع بين الكفاءات الطبية المتمرسة، والخدمات التخصصية المتكاملة، ومسارات الرعاية المخصصة .