حكومة عجمان تفتتح أولى جلسات "المعارف الاستراتيجية" لعام 2026

عجمان في 23 أبريل/ وام/ نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان، جلسة تخصصية للقيادات الحكومية في الإمارة، حول تعزيز الجاهزية الحكومية، في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة إقليميا ودوليا، وما تفرضه من أهمية رفع مستوى الجاهزية المؤسسية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في التعامل مع مختلف المستجدات.

وتعد هذه الجلسة أولى جلسات برنامج "المعارف الاستراتيجية" لعام 2026 في عجمان، حيث عقدت على مدار ثلاثة أيام، وتضمنت محاور معرفية وتطبيقية ركزت على منهجيات تقدير الموقف، وبناء خيارات الاستجابة، والتخطيط المؤسسي، واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، إلى جانب تمارين عملية هدفت إلى تعزيز المهارات في التعامل مع السيناريوهات المختلفة، وتطوير القدرة على اتخاذ القرار ضمن بيئات عمل متغيرة.

وشهد البرنامج مشاركة قيادات حكومية في الإمارة، ضمن نقاشات تفاعلية وتطبيقات عملية عززت الفهم المشترك لمتطلبات الجاهزية، وأسهمت في تطوير آليات التفكير الجماعي والتنسيق المؤسسي، بما يدعم كفاءة الاستجابة المؤسسية ويعزز جاهزية العمل الحكومي.

وقدّمت كلية الدفاع الوطني الجلسة من خلال نخبة من القيادات والخبرات الوطنية المتخصصة، بما تمتلكه من خبرات أكاديمية ومهنية رفيعة، الأمر الذي أسهم في إثراء المحتوى المعرفي والتطبيقي، وعكس أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في بناء القدرات القيادية وتعزيز التفكير الاستراتيجي.

ويعد برنامج "المعارف الاستراتيجية" أحد البرامج التي أطلقها المجلس التنفيذي في عجمان بهدف تطوير قدرات القيادات الحكومية، وتعزيز التفكير الاستراتيجي، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يدعم جودة العمل الحكومي ويواكب توجهات المستقبل.