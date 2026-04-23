"نعمة" تشارك في المعرض الزراعي الإماراتي





أبوظبي في 23 أبريل / وام/تشارك المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات "نعمة" في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري في منطقة العين .

و قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة "نعمة" إن المبادرة تولي اهتمامًا خاصًا للفقد الذي يحدث في المزارع وخلال مراحل النقل والتوزيع، باعتباره من أبرز التحديات التي تؤدي إلى خسارة كميات كبيرة من الغذاء قبل وصوله إلى المستهلك.

وأوضحت أن "نعمة" تعمل على الحد من هذا الفقد من خلال التوعية بأهمية رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز وسائل التخزين وتطوير منظومة النقل، ودراسة إتاحة هذه الحلول المتقدمة لقطاع الزراعة على نطاق أوسع. كما ندعم تكثيف برامج إنقاذ الغذاء خلال العام لخفض الفقد في المزارع ولدى الموزعين، بما يسهم في إغلاق الحلقة عبر إعادة توجيه الفائض والاستفادة منه بكفاءة، وتحويل الفاقد إلى موارد ذات قيمة ضمن منظومة غذائية دائرية ومستدامة.

وأضافت : "نؤمن أن الابتكار يشكل عنصرًا محوريًا في تسريع جهودنا الوطنية، وحلول عملية تدعم توجهات الدولة وتسهم في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية ضمن منظومة الاقتصاد الدائري. وفي "نعمة"، نحرص على دعم الابتكار وتمكين الأفكار الجديدة، ونرى نماذج واعدة في تحويل الفاقد الغذائي إلى منتجات ذات قيمة مثل الأعلاف والسماد العضوي لدعم استدامة التربة، إلى جانب حلول ذكية لإدارة الفائض الغذائي و إعادة استخدام المنتجات الثانوية الغذائية، وإعادة توجيهها بطرق ذكية."

و أشارت إلى حرص مبادرة "نعمة" على تمكين المزارعين وبناء قدراتهم من خلال دعم تبني التقنيات الحديثة، وتطوير البيانات الخاصة بالقطاع الزراعي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج المحلي، ورفع جودة المحاصيل وتقليل الفقد. ونوهت كذلك على حرص المبادرة على إشراكهم كفاعلين رئيسيين في الجهود الوطنية، لما لهم من دور أساسي في بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.

وحرصت مبادرة "نعمة"، خلال الفترة الماضية، على دعم المزارعين بمبادرات وبرامج توعوية نوعية تستهدف تقليل الفقد في مراحل الإنتاج وتقليل الهدر.

كما تعمل المبادرة على تطبيق الإطار الوطني "صفر هدر غذائي".

