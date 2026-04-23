" أبوظبي للدفاع المدني" تسهم في تعزيز جاهزية وتكامل منظومة العمليات الميدانية

أبوظبي في 23 أبريل/ وام/ اطّلع معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، وسعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية، على مستوى الجاهزية والتكامل في منظومة العمليات الميدانية في هيئة أبوظبي للدفاع المدني، خلال زيارتهما مركز السعديات التابع للهيئة في أبوظبي، حيث كان في استقبالهما العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني وعدد من القيادات.

واستعرض معالي أحمد بن علي الصايغ، وسعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، خلال الزيارة المنظومة التشغيلية المتكاملة لإدارة عمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والمواد الخطرة، التي ترتكز على توظيف أحدث التقنيات والحلول الرقمية، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة الأداء الميداني وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشاد الصايغ بكفاءة الكوادر الوطنية وجهودهم المستمرة في التعامل مع الحوادث، ودورهم في تقديم الدعم والإسناد، ولا سيما خلال الهجمات الغاشمة التي استهدفت المرافق المدنية في أبوظبي مؤخراً، إلى جانب إسهامهم في التعامل مع الأحداث المماثلة على مستوى الدولة. وأثنى معاليه على سرعة استجابتهم للبلاغات بمختلف أنواعها بكفاءة واحترافية، مؤكداً أن ما تشهده منظومة الدفاع المدني في إمارة أبوظبي من تطور يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والتكامل بين الجهات المعنية، ويسهم في تعزيز منظومة حماية الأرواح والممتلكات.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية اطّلع خلالها معاليه وسعادته على أحدث الآليات والمعدات، ومستوى الجاهزية التشغيلية، إضافة إلى آليات التنسيق والتكامل بين الفرق التخصصية، بما يعزز كفاءة الاستجابة للحوادث والطوارئ.

وسلطت الهيئة خلال الزيارة الضوء على دورها في تعزيز السلامة العامة، والدور الريادي لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ في دعم عمليات الاستجابة الإنسانية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب استعراض أبرز إنجازاتها ومبادراتها في تطوير القدرات المؤسسية ورفع جاهزية المجتمع.