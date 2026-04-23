"الوطني الاتحادي" ينظم حلقة نقاشية حول دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل

أبوظبي في 23 أبريل/ وام/ تنظم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية افتراضية بعنوان " نحو دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل"، وذلك يوم 27 أبريل الجاري، ضمن خطة عمل اللجنة لدراسة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة أصحاب الهمم ودمجهم في التعليم والعمل.

وتسلط الحلقة النقاشية الضوء على محوري رئيسيين هما: تجربة أصحاب الهمم في التعليم والعمل، وتطوير بيئة دمجهم في هذين المجالين، وتهدف إلى التعرف على التحديات الواقعية لأصحاب الهمم، والاستفادة من خبرات وتجارب الخبراء والمختصين في دعم دمج هذه الفئة وتطوير الحلول العملية، ومناقشة سياسات وبرامج التعليم الدامج، والممارسات التطبيقية والتحديات المرتبطة بها، إضافة إلى سياسات وتحديات الدمج في بيئة العمل، وآلية الاستفادة من خبرات جمعيات ومؤسسات النفع العام الميدانية في دعم أصحاب الهمم، وتعزيز الوعي المجتمعي عبر وسائل الإعلام المختلفة.