"تعزيز" بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ينظم ملتقى توعويا

عجمان في 23 أبريل/ وام/ ينظم برنامج "تعزيز" التابع لقسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ملتقي توعويا للمنتسبين، وذلك في مركز شباب عجمان – الصفيا، بهدف التعريف بخدمات البرنامج وآلياته، وكيفية الاستفادة من الخدمات المجانية التي يقدمها البرنامج للاعضاء.

وتأتي الملتقي ضمن سلسلة من الملتقيات و الورش التوعوية التي يحرص برنامج “تعزيز” على تنفيذها بشكل مستمر، في إطار جهوده لتعزيز وعي المنتسبين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من الاستفادة المثلى من الخدمات التي يقدمها البرنامج، بما ينسجم مع أهدافه في دعم وتمكين المستفيدين، وضمان الالتزام باشتراطات قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويقدم فريق البرنامج خلال الملتقي عددا من ورش العمل التي تعطي شرحاً مفصلاً حول خدمات "تعزيز" وآليات التقديم والاستفادة منها، إضافة إلى توضيح أبرز المخالفات الشائعة والجزاءات المترتبة عليها، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام والشفافية، وتفادي أي مخالفات قد تؤثر على استمرارية استفادة المنتسبين من خدمات البرنامج.