منتخب التايكواندو يشارك في بطولة منغوليا المؤهلة إلى آسياد اليابان

الفجيرة في 23 أبريل/وام/أعلن اتحاد الإمارات للتايكواندو، مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا الدولية (الفئة G-4) بنسختها ال 27، والمقررة بجمهورية منغوليا، خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل.

وتتألف قائمة منتخبنا الوطني من اللاعب علي محمد علي" وزن تحت 58 كجم"، واللاعبة آمنة اللوغاني، " وزن تحت 67 كجم"، وتم اختيارهما بعد مراحل متدرجة من الإعداد خلال الفترة الماضية.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس الاتحاد، أن مشاركة المنتخب في البطولة الآسيوية تكتسب أهمية كبيرة نظرا لأنها محطة مؤهلة إلى دورة الألعاب الآسيوية ال 20 التي تستضيفها آيتشي-ناغويا باليابان، على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وأوضح حرص الاتحاد على تمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات والقدرات التنافسية، للتأهل إلى البطولات العالمية، وتوفير كافة المقومات التي تسهم في الارتقاء بمهاراتهم، من خلال المعسكرات، والدورات التدريبية المتقدمة، آملا أن تثمر المشاركة عن حصد إحدى الميداليات المؤهلة إلى الآسياد.