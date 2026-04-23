الإمارات تختتم مشاركتها في "معرض خدمات الدفاع آسيا 2026"

كوالالمبور في 23 أبريل / وام / اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات مشاركته في معرض ومؤتمر خدمات الدفاع الآسيوية (DSA) 2026 الذ استضافته ماليزيا على مدى أربعة أيام بالعاصمة كوالالمبور.

وجاءت مشاركة دولة الإمارات في المعرض بدعم من وزارة الدفاع ، ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، حيث حظي الجناح الوطني لدولة الإمارات باهتمام كبير من المؤسسات الدفاعية والأمنية الدولية المشاركة .

وخلال المعرض، استعرضت نخبة من الشركات الإماراتية الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، من بينها مجموعة إيدج، وكاليدس، وريسورس أندستريز، وأسيس للقوارب، أحدث ابتكاراتها الدفاعية متعددة المجالات، والتي شملت الأنظمة غير المأهولة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأنظمة الجوية والبرية، والحلول الدفاعية البحرية . وزار الجناح خلال الأيام الأربعة 6,645 من بينهم مسؤولون حكوميون وقادة عسكريون ، وصنّاع قرار من كبرى الشركات الدولية فضلا عن وفود رسمية رفيعة المستوى من 21 دولة فيما بلغ بلغ إجمالي الاجتماعات التي استضافها الجناح 285 اجتماعاً، مسجلاً معياراً جديداً في مستوى التفاعل الاستراتيجي، ومعززاً مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في أبرز الأسواق الدفاعية الإقليمية والعالمية.