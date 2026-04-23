شرطة دبي تعزز استقطاب الكفاءات التخصصية

دبي في 23 أبريل / وام /أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، فتح باب التقديم أمام الخريجين الجامعيين المتخصصين من الذكور في عدد من التخصصات، تشمل الرياضيات والإحصاء، والهندسة، وإدارة الأعمال، والطب وعلوم الصحة، والمحاسبة والمالية، والطيران، والإعلام والتصميم .

وقال العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن شرطة دبي تواصل العمل وفق رؤية قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة رأس المال البشري، من خلال استقطاب الكفاءات المتميزة التي تمتلك المعرفة والخبرة والقدرة على الابتكار، مشيراً إلى أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية في تحقيق التميز المؤسسي والمستدام.

وأضاف: "يأتي هذا الإعلان انسجاماً مع توجهات شرطة دبي في دعم المستهدفات الوطنية، وتعزيز تنافسية الكوادر البشرية، واستقطاب العقول المبدعة القادرة على المُساهمة في تطوير منظومة العمل الأمني".

وأكد أن هذه التخصصات تم اختيارها وفقاً للاحتياجات المستقبلية، إضافة إلى دعم القطاعات التخصصية، بما يضمن تقديم خدمات استباقية عالية الجودة تلبي التطلعات، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة التحولات المتسارعة في مختلف القطاعات، لا سيما في ضوء المتغيرات الرقمية والتقنية المتسارعة.

وأكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف، أن عملية الاستقطاب تتم وفق منهجيات علمية ومعايير دقيقة تضمن اختيار أفضل المرشحين، بما يتناسب مع طبيعة العمل الشرطي ومتطلباته المتقدمة، لافتاً إلى أن الإدارة تعتمد أحدث الأدوات في تقييم الكفاءات، بما يشمل الاختبارات التخصصية والمقابلات التحليلية.

وأشار إلى أن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تُمكّن الموظفين من الإبداع والتميز، من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومسارات وظيفية واضحة، وفرص تطوير مستمرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي والإنتاجية.