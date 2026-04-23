سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي

برازيليا في 23 أبريل/وام/ التقى سعادة شريف عيسى السويدي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سعادة السناتور دافي ألكولومبري، رئيس مجلس الشيوخ الاتحادي، وسعادة السناتور رودريغو باشيكو، والسيد أسير ماديرا، رئيس ديوان رئاسة مجلس الشيوخ.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية .

واستعرض سفير الدولة الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، في عدد من القطاعات، بما يعكس الاهتمام المشترك بتوسيع الشراكات بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.