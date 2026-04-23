"الخليج ما بعد هدنة الاعتداء الإيراني" على طاولة النقاش في "نادي دبي للصحافة"

دبي في 23 أبريل/ وام/ بينما يترقّب العالم ما ستؤول إليه محاولات نزع فتيل الأزمة الإقليمية الراهنة، أكد إعلاميون خليجيون أن الإعلام له دور حاسم في مواجهة التحديات التي تتربص بدول الخليج العربية، من خلال نشر الوعي وتعزيز قيم الولاء والانتماء لاسيما لدى الأجيال الشابة، في الوقت الذي تواصل دول الخليج الاستثمار في الشباب وبناء الإنسان والذي وصفوه بأنه استثمار استراتيجي في المستقبل وتأكيد منعة دول الخليج العربية في مواجهة ما يحيق بها من تحديات هدفها زعزعة أمنها واستقرارها.

جاء ذلك خلال جلسة إعلامية نظّمها "نادي دبي للصحافة" اليوم (الخميس) بعنوان "الخليج ما بعد هدنة الاعتداء الإيراني" تناولت قراءة لأهم المستجدات على الساحة الخليجية سعياً لتكوين صورة لما يمكن أن تسفر عنه من نتائج، لاسيما في أعقاب الهدنة الهادفة لإتاحة المجال لتغليب لغة العقل والتوصُّل إلى حلول تنهي الأزمة وتعيد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة، وما يمكن أن يتبع هذه الهدنة من تطورات قد تعيد تشكيل ملامح المرحلة المقبلة في المنطقة.

واستضافت الجلسة، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، كلاً من الكاتب والإعلامي الكويتي محمد الملا، والكاتبة والإعلامية البحرينية سوسن الشاعر، وأدار الحوار الإعلامي محمد الأحمد من شبكة أبوظبي للإعلام، بحضور مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة ونحو 300 من القيادات الإعلامية، والكُتّاب وصُنّاع المحتوى والمؤثرين من داخل وخارج دولة الإمارات.

وخلال الجلسة، أكدت الكاتبة سوسن الشاعر أن عدداً من دول الخليج العربية ومن بينها مملكة البحرين عانت لسنوات طويلة، من محاولات الخلايا النائمة النيل من أمنها واستقرارها واختراق جبهتها الداخلية، ووصفت تلك الخلايا بأنها تنتمي إلى شبكة واحدة مدعومة من قبل النظام الإيراني.

واتفق معها الكاتب محمد الملا في أهمية تحصين الداخل الخليجي ضد مثل تلك البؤر والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة، لافتاً إلى أن دول الخليج تتعرض إلى حربين إحداهما داخلية مصدرها تلك الخلايا النائمة، بينما تتمثل الحرب الخارجية في الاعتداء الإيراني السّافر، وأكد أن ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى أبناء دول الخليج العربية، مطلب رئيس وأساسي في دحض كافة المحاولات الرامية لاستقطاب شباب الخليج خاصةً من يوجد منهم في الخارج.

وشدد على أهمية دور الإعلام في خلق الوعي اللازم لمحاربة الفكر الظلامي، محذراً من خطورته على الأمن الداخلي، وأشاد بقرار النائب العام في دولة الإمارات حجب عدد من المواقع المضلّلة، لما لهذا القرار من أثر في صون المجتمع من الفكر الهدّام القائم على اختلاق الأكاذيب، وتشويه الواقع.

وفي إجابة على سؤال حول إمكانية تبنّي فكرة الدرع الخليجي المشترك، أكد محمد الملا أن بناء قوة دفاع مشتركة مطلب رئيس اتضحت أهميته في هذا التوقيت الحاسم من تاريخ المنطقة، كضمانة فعالة لحماية مستقبل دول المنطقة، فيما لفتت الكاتبة سوسن الشاعر إلى أن التطورات الراهنة في منطقة الخليج تُعدُّ بمثابة جرس الإنذار للتنبيه لأهمية بناء قوة دفاع خليجية مشتركة، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته كل دولة منفردة في التصدي للاعتداءات الإيرانية.

من ناحية أخرى، أكدت الشاعر أن سياسة الاحتواء المتبعة تجاه إيران أثبتت فشلها وأنها باتت غير مجدية، خاصة بعد أن تم الكشف عن الخلايا النائمة في عدد من دول الخليج العربية، والقبض على أفرادها الذين اتضح أنهم قد تَمَّ توقيفهم من قَبْل ومن ثم العفو عنهم، مؤكدة أهمية توحيد القرار الخليجي في مواجهة تلك الخلايا بالقانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع ويجب أن ينصاع لأحكامه كل أفراد المجتمع بلا استثناء.

وحول دور الإعلام في التصدي للتحديات الراهنة، أكد الإعلامي محمد الملا أن دور الإعلام في مثل تلك المواقف يندرج في إطار ما يسمى "الدفاع الجيوسياسي" مشدداً على أهمية هذا الدور في مواجهة الفكر الظلامي والذباب الإلكتروني، الذي قد يلجأ إلى التلاعب بالأفكار والكلمات من أجل تحقيق أجندات خاصة والترويج لأفكار هدامة، متخفين وراء أستار مختلفة، وقال إن الاستثمار في الشباب الوطني الخليجي وزيادة وعيه بالحقائق أمر بالغ الأهمية للتصدي لمثل تلك الأفكار.

وأكد المتحدثان خلال الجلسة أهمية الاستثمار في بناء إعلام وطني خليجي، وإيجاد ميثاق شرف إعلامي يسهم في تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة الأفكار المضللة، ويعزز المكاشفة والمواجهة الصريحة لكل صاحب فكر منحرف.

وتم خلال الجلسة توجيه التحية للإعلام الخليجي النزيه الذي أثبت تفوقاً مهنياً في مواكبة الأحداث وأسهم في التصدي لمحاولات هدم المجتمعات الخليجية الآمنة والمستقرة، حيث اكتفى المواطن الخليجي خلال هذه الفترة بإعلامه الوطني مصدرا موثوقا للمعلومات، في ضوء ما أظهره الإعلام الخليجي من أداء راقٍ ومتميز، واكب الأحداث ونقل صورة واضحة لتطوراتها بكل مصداقية وشفافية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني، ولم يترك فرصة لفراغ معلوماتي يتم استغلاله من قبل أصحاب الفكر المضلل.

بدورها أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة عن بالغ الشكر والتقدير للضيوف وجميع المشاركين بالحضور في الجلسة التي تم تنظيمها عبر تقنية الاتصال عن بُعد، مؤكدةً حرص النادي على تحفيز حوار إعلامي بنّاء، حول مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم المتلقّي العربي، وتمس جوانب مهمة من حياته، انطلاقاً من رسالة النادي كمنصة رائدة تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزا رائدا لصناعة الإعلام والابتكار، وتسعى إلى تأكيد دور الإعلام كشريك فاعل ومؤثر في تعزيز وعي المجتمع عبر خطاب إعلامي متوازن يتحلى بالموضوعية في الطرح، ويكفل إبراز الحقائق كما هي دون تجميل أو تشويه.