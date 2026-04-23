"هجن الرئاسة" تحصد "الخنجر الذهبي" بالمهرجان الختامي للهجن العربية بقطر

الدوحة في 23 أبريل/وام / توج "الشبابي" بشعارهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي بالخنجر الذهبي في شوط اللقايا القعدان المفتوح اليوم في أولى منافسات الرموز لكبار المؤسسات والخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن منافسات اليوم السادس للمهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة، على سيف صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وتألق "الشبابي" في المنافسات ونجح بقطع مسافة الشوط البالغة 5 كيلومترات مسجلا 7:19:74 دقيقة، بينما حققت "قيادة" لهجن الشحانية لقب الشوط الرئيسي الأول للأبكار المفتوح بقيادة المضمر سالم بن فاران المري.

وأكد حامد النعيمي، المتحدث الرسمي لهجن الرئاسة، أن الإنجازات المستمرة في المحافل كافة تتويج للدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة، ومتابعة معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، والحرص على تعزيز الاهتمام بهذه الرياضة التراثية، وتوفير المعطيات كافة لتنظيم البطولات والفعاليات الخاصة بها، والمشاركة في المهرجانات التي تقام في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأشار النعيمي إلى أن هذه الإنجازات ترسخ التطور الكبير الذي تشهده هذه الرياضة التراثية، والاهتمام الذي تحظى به، بالإضافة إلى أن التنوع في الألقاب التي حققتها هجن الرئاسة في مختلف المضامير، يؤكد أنها الرقم الصعب في السباقات، بما تمتلكه من قدرات وإمكانات ودعم مستدام، يضعها في الصدارة، ويؤكد مكانة دولة الإمارات في سباقات الهجن، وقدرتها على المنافسة والوصول إلى المراكز الأولى.