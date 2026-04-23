حتا و365 يعلنان جاهزيتهما لنهائي كأس الاتحاد لكرة القدم السبت المقبل

دبي في 23 أبريل/وام/ يلتقي فريقا حتا، ممثل دوري الدرجة الأولى، و365، بطل دوري الدرجة الثانية، مساء السبت المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، في نهائي كأس الاتحاد لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وأكد مدربا الفريقين، خلال مؤتمر صحفي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم في مقره بدبي، جاهزية عناصرهما لخوض المواجهة المرتقبة.

وأوضح وليد عبيد، مدرب حتا، أن فريقه في كامل الجاهزية لخوض النهائي، مشيداً بأهمية البطولة التي أتيحت خلالها الفرصة للاعبين لإظهار قدراتهم، في ظل الاهتمام الكبير من اتحاد الكرة والجماهير.

وأشار إلى أن ضغط المباريات خلال الفترة الماضية كان كبيراً، إلا أن الجهاز الفني نجح في تجهيز اللاعبين بدنياً وبدعم برامج الاستشفاء، منوها إلى أن خبرة الفريق في المباريات النهائية تمثل عاملاً مهماً في مثل هذه المواجهات.

من جانبه، أعرب محمد إسماعيل، لاعب حتا، عن ثقته في قدرة فريقه على الظهور بشكل قوي رغم صعوبة المنافس، مؤكداً امتلاك الفريق الخبرة الكافية للتعامل مع المباريات الحاسمة.

في المقابل، قال الإسباني إينايكي بيني، مدرب فريق 365، إن الوصول إلى النهائي يعكس العمل الكبير الذي قدمه الفريق خلال البطولة، مشيراً إلى أن المشاركة شكلت فرصة مهمة في ظل تنوع وقوة الفرق المشاركة.

وأضاف أن مشوار الفريق لم يكن سهلاً، إلا أن العودة في عدد من المباريات أظهرت شخصية الفريق وروحه القتالية، مع احترام كامل للمنافس.

بدوره، أكد الإسباني أليخاندرو بوزيلو، لاعب فريق 365، أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأن التركيز ينصب حالياً على تقديم أداء قوي في النهائي، والسعي لتحقيق نتيجة إيجابية تعكس العمل الذي قدمه النادي خلال الموسم.