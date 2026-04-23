دائرة الزراعة بالشارقة: الإمارات تعيش عصرا ذهبيا بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي

العين في 23 أبريل/وام/ أكدت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعيش اليوم مرحلة تاريخية وصفها بـ "المرحلة الذهبية المتجددة" في مسيرة القطاع الزراعي والغذائي مشيرا إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية، والبحثية، والقطاع الخاص، أتاح بيئة متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتصدير المعرفة الإماراتية إلى العالم.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس خليفة الطنيجي، رئيس الدائرة في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي أن المشهد الحالي يتميز بتعدد الجهات المقدمة للخدمات والجهات البحثية ومنصات التطوير، والتي انصهرت جميعها في بوتقة واحدة للبحث عن فرص التكامل.

وأوضح أن السوق الإماراتي لا يوفر فقط فرصاً ذهبية للاستثمار الداخلي، بل يفتح آفاقاً واسعة لتصدير القيمة الإماراتية للخارج، والتي لا تقتصر على المنتجات فحسب، بل تشمل تصدير البحوث العلمية، وأنظمة التحكم الذكية، وحلول إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية المتطورة.

وفي خطوة تعكس هذا التوجه قال سعادته : " شهدنا اليوم خلال المعرض توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة و المركز الوطني الزراعي والتي تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي ونقل الخبرات والتجارب الناجحة بين المؤسسات الوطنية وبناء جسور تعاون مستدامة تضمن شمولية المعرفة وعدم انحصارها في جهات محددة ورفع مؤشرات الابتكار المؤسسي والعلمي بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأشار الطنيجي إلى أن دولة الإمارات تمتلك اليوم قيماً علمية ولوجستية تؤهلها لتكون مرجعاً ونظاماً محورياً عالمياً في القطاع الزراعي، خاصة للدول التي تتشابه معها في السياقات المناخية والبيئية.

وأشاد بالدعم الحكومي القوي والمتابعة المستمرة من أعلى المستويات السياسية والإدارية، مؤكداً أن هذا الدعم يعد المحرك الرئيسي لرفع تنافسية الإمارات، لتستمر في تبوء مقعدها ضمن أفضل 10 دول عالميا في مؤشرات الابتكار والأمن الغذائي، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.