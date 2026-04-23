مبادرة "نعمة”: المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي منصة تعزز كفاءة منظومة الأمن الغذائي وتقليل الهدر

العين في 23 أبريل /وام/ أكدت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات أمين عام مبادرة “نعمة” أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 الذي يقام حاليا في مركز أدنيك العين ويستمر حتى 26 أبريل الجاري منصة مهمة تبرز أحدث الممارسات والتقنيات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تسهم في تعزيز كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة.

وأكدت خلود حسن النويس في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن مشاركة المبادرة في النسخة الثانية من المؤتمر تستهدف تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة منظومة الإنتاج الغذائي، وتقليل الفقد والهدر عبر سلسلة الإمداد.

وأوضحت أن مبادرة “نعمة” تسعى من خلال هذه المشاركة إلى دعم الجهود الرامية إلى الحد من كميات الغذاء المفقودة قبل وصولها إلى المستهلك، إلى جانب التعرف على الابتكارات والتقنيات المتخصصة التي تسهم في بناء أنظمة غذائية أكثر استدامة.

وأضافت أن المبادرة الوطنية “نعمة” ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل رفع مستوى الوعي المجتمعي، وبناء الشراكات الاستراتيجية، ودعم تطوير التشريعات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، إلى جانب تعزيز السلوكيات المستدامة الهادفة إلى تقليل هدر الغذاء.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف خفض هدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تكامل الجهود مع مختلف الجهات والمؤسسات عبر سلسلة الإمداد الغذائي.

وأوضحت النويس أنه تم خلال المعرض توقيع اتفاقية تعاون مع شركة (سلال)، تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال إعادة توجيه فائض الأغذية من المزارعين إلى الفئات المستحقة، بما يسهم في تقليل الهدر الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد في العمل الخيري والإنساني.

ووصفت الاتفاقية بأنها خطوة مهمة في مسيرة تحقيق أهداف الاستدامة الغذائية في الدولة تعكس التزام مختلف الجهات بتبني حلول مبتكرة تسهم في الحد من فقد وهدر الغذاء.