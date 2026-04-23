حمدان المزروعي يلتقي سفير إندونيسيا ويؤكد مواصلة "الهلال" مبادراته على الساحة الإندونيسية

أبوظبي في 23 أبريل/وام/أشاد سعادة يودا نوغراها، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، بالمواقف الإنسانية النبيلة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة تجاه بلاده، وثمّن ما تضطلع به الإمارات من مبادرات نوعية تُجسّد رسالتها الحضارية في ترسيخ قيم التضامن الإنساني ودعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، للسفير الإندونيسي في مقر الهيئة بأبوظبي.

ورحّب معاليه بزيارة السفير والتي وصفها بأنها تندرج ضمن سياق التنسيق المتواصل لتعزيز آفاق التعاون الثنائي وتطوير الشراكات في مختلف المجالات المرتبطة بالعمل الإنساني داخل جمهورية إندونيسيا.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل نهجها الراسخ في الوقوف إلى جانب الشعب الإندونيسي في شتى الظروف وتولي اهتماماً بالغاً بالقضايا الإنسانية والتنموية التي تمس حياته، مشيراً إلى أن حضور الدولة الإنساني في إندونيسيا يشهد زخماً متنامياً بفضل المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تمضي قدما في تنفيذ برامجها ومبادراتها الإنسانية والتنموية على الساحة الإندونيسية، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والإندونيسي، والتزاماً بنهجها الإنساني القائم على إيصال الدعم إلى مستحقيه دون تمييز، بما يعكس منظومة القيم الإماراتية ورؤيتها الاستراتيجية في استدامة العطاء والارتقاء بجودة الحياة.

من جانبه، أعرب السفير الإندونيسي عن بالغ تقديره للمبادرات الإنسانية والتنموية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في بلاده عبر مختلف القطاعات الحيوية مؤكداً أنها تُحدث أثراً نوعياً ملموساً في دعم جهود التنمية وإعادة الإعمار، وتسهم في تسريع وتيرة التعافي وتحسين الأوضاع الإنسانية ميدانياً، لا سيما في الأقاليم التي شهدت كوارث طبيعية خلال السنوات الماضية، بما يعيد الحياة إلى طبيعتها ويعزز الاستقرار المجتمعي.

حضر اللقاء سعادة أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة سلطان الكتبي، نائب الأمين العام للتنمية والمساعدات الدولية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئة.