البارالمبية الوطنية تعلن تفاصيل منافسات كأس رفعات القوة بصالة خورفكان

دبي في 23 أبريل/وام/ أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية اليوم تفاصيل تنظيم بطولة كأس اللجنة البارالمبية لرفعات القوة، آخر بطولات الموسم في اللعبة، المقرر لها السبت المقبل على صالة نادي خورفكان.

وأكدت اللجنة أن عدد المشاركين 34 لاعباً ولاعبة من 6 أندية هي خورفكان للمعاقين (المستضيف)، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي عجمان لذوي الإعاقة.

تتضمن المنافسات عدداً من الفئات المعتمدة ويتنافس اللاعبون في أوزان تبدأ من 41 كجم وصولاً إلى أكثر من 107 كجم، ضمن نظام يعتمد على احتساب النقاط لتحديد بطل الكأس على مستوى الأندية.

وتعد البطولة ختاماً للموسم المحلي لرفعات القوة بعد 3 تجمعات رئيسية شملت بطولة الدولة، وتمثل محطة إعداد مهمة للاعبين قبل الاستحقاقات الخارجية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية.

وفي السياق ذاته، تنظم اللجنة البارالمبية الوطنية يوم الأحد المقبل منافسات كأس كرة الهدف، التي تختتم بإقامة المباراة النهائية وتكريم الفريق الفائز بدرع البطولة، ضمن موسمها الثالث على التوالي.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن بطولتي رفعات القوة وكرة الهدف تأتيان ضمن برنامج إعداد متكامل يهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية في ناغويا باليابان، والتي تمثل أبرز محطات الموسم الرياضي الحالي.