"طرق دبي": 20% انخفاضا بحوادث الشاحنات المرورية خلال 2025

دبي في 23 أبريل / وام/ أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحقيقها خفضا بالحوادث المرورية للشاحنات بنسبة 20% في إمارة دبي، خلال العام 2025 وذلك ثمرة جهودها في تعزيز منظومة السلامة المرورية وتطوير البنية التحتية والتشريعات المنظِّمة لقطاع النقل اللوجستي، لدعم تنافسيته واستدامة أعماله وفق أعلى معايير السلامة.

ونفّذت الهيئة في هذا الصدد ثلاث مبادرات نوعية في قطاع الشاحنات، وذلك في إطار تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة قطاع النقل اللوجستي، الذي يُعدّ أحد الركائز الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الإمارة، لما له من دور محوري في انسيابية حركة البضائع وكفاءة سلاسل الإمداد.

وركزت مبادرات الهيئة على معالجة التحديات التشغيلية ورفع مستويات السلامة بشكل استباقي، وتضمنت تركيب حواجز خلفية على الشاحنات للحدّ من حوادث الاصطدام الجسيمة ورفع مستويات الحماية لمستخدمي الطريق، وتوفير برامج متخصصة للتطوير والتدريب استهدفت السائقين والمشغّلين، لرفع كفاءتهم الفنية والسلوكية والالتزام بأفضل الممارسات التشغيلية، إلى جانب تعزيز منظومة الاستجابة السريعة لمنع وقوف الشاحنات المتعطلة على الطرق الرئيسة، وسحبها فوراً، مما يسهم في انسيابية الحركة المرورية والحدّ من وقوع الحوادث.

ونظّمت الهيئة أكثر من 30 حملة توعوية استهدفت شركات الشحن وسائقي الشاحنات خلال عام 2025، في إطار جهود تعزيز السلامة المرورية ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطرق، بهدف الحد من السلوكيات الخاطئة، التي تُعدّ من أبرز مسببات الحوادث على الطرق.

وركزت الحملات على التثقيف بالظواهر السلبية المرتبطة بالقيادة، مثل الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة أمان كافية، وعدم إفساح الطريق للمركبات الأخرى، والرجوع إلى الخلف دون انتباه، وما يترتب على ذلك من أخطار مباشرة على السلامة المرورية وانسيابية الحركة.

وخصصت الهيئة 14 استراحة للشاحنات، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية، وذلك في إطار تعزيز الانسيابية المرورية ورفع مستويات السلامة على شبكة الطرق.

وأدت هذه الجهود إلى خفض إصدار تصاريح الحركة في أوقات الحظر بنسبة 70% في عام 2025 مقارنة بعام 2024، وبالتالي ارتفاع مستوى الامتثال للإجراءات التنظيمية الجديدة.