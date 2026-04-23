انطلاق "بطولة دبي لأكاديميات الكرة الطائرة"25 أبريل بمشاركة 70 فريقاً من 25 نادياً

دبي في 23 أبريل/وام/ أعلن مجلس دبي الرياضي تنظيم "بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الكرة الطائرة"، الأولى من نوعها في المنطقة خلال الفترة من 25 أبريل الجاري إلى 13 يونيو المقبل بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وشركة "سبورتس مانيا" الشريك التشغيلي، وذلك ضمن جهوده لتطوير المواهب وتعزيز قاعدة اللعبة.

يشارك في البطولة 70 فريقاً تمثل 25 أكاديمية ونادياً من مختلف أنحاء الدولة وتشهد مشاركة الذكور والإناث ضمن 5 فئات عمرية هي تحت 10 و12 و14 و16 و19 عاماً، مع إقامة أكثر من 250 مباراة على ملاعب نادي شباب الأهلي وصالة الصفا الرياضية في منطقة جميرا.

وأكد علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، أن المجلس يضع اكتشاف وتطوير المواهب في صدارة أولوياته، مشيراً إلى أن تنظيم هذه البطولة يعكس التزامه بتوفير بيئة تنافسية تسهم في صقل مهارات اللاعبين الناشئين ومنحهم فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرة وفق أفضل الممارسات.