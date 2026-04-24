الاقتراض الحكومي في بريطانيا بأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات

لندن في 24 أبريل /وام/ انخفض اقتراض الحكومة البريطانية إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية.

وأوضح المكتب أن الاقتراض تراجع بمقدار 19.8 مليار جنيه إسترليني ليصل إلى 132 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022-2023.

وجاء الرقم أقل قليلًا من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، الجهة المستقلة المعنية بالتنبؤات الاقتصادية للحكومة، والتي بلغت 132.7 مليار جنيه.

وأشار المكتب إلى أن الاقتراض في شهر مارس بلغ 12.6 مليار جنيه، متجاوزًا توقعات المحللين، لكنه أقل بمقدار 1.4 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأدنى مستوى لشهر مارس منذ عام 2022.

وعلى مستوى العام المالي المنتهي في مارس، شكّل الاقتراض 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019-2020، أي قبل جائحة كوفيد-19.

