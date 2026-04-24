"تريندز" يعرض دراسات متخصصة بالزراعة الذكية في "المؤتمر الزراعي الإماراتي"

العين في 24 أبريل/ وام/ سجّل "تريندز للبحوث والاستشارات" حضوراً نوعياً في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026، الذي تستضيفه مدينة العين في مركز "أدنيك"، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات البحثية، بجانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية.

ويشارك "تريندز"، في الحدث الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة ويستمر حتى 26 أبريل الجاري، بصفته شريكاً معرفياً؛ وقدّم جناحاً تفاعلياً متطوراً يعرض مجموعة مختارة من الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجالات الزراعة والاستدامة، كما يشارك باحثوه في جلسات المؤتمر الحوارية .

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريندز، أن هذه المشاركة تجسد التزام المركز بدعم التوجهات الوطنية نحو الزراعة الذكية والاستدامة، مشيراً إلى أن "تريندز" يعمل على توظيف مخرجات البحث العلمي في تطوير حلول عملية تسهم في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي ومواجهة تحديات التغير المناخي برؤى علمية مبتكرة.

وأضاف أن اختيار وزارة التغير المناخي والبيئة لـ "تريندز" كشريك معرفي يعكس الثقة المتنامية بدور البحث العلمي في دعم صناعة القرار، ويؤكد المكانة التي بات يحتلها المركز كمنصة معرفية تسهم في تقديم حلول إستراتيجية قائمة على التحليل العلمي الرصين.

وأشار إلى أن "تريندز" يمتلك رصيداً بحثياً متقدماً في هذا المجال، عبر إصدارات نوعية تناولت قضايا الزراعة الذكية مناخياً، والتحول نحو النظم الزراعية المستدامة في دولة الإمارات، بجانب تقارير متخصصة في قياس البصمة الكربونية وآليات خفضها، فضلاً عن مؤلفات تسلط الضوء على الأبعاد البيئية والاقتصادية لأشجار القرم ودورها في دعم التنوع البيولوجي ومكافحة التغير المناخي.

وعلى هامش المعرض، عقد مكتب "تريندز" في مدينة العين اجتماعاً بحضور الرئيس التنفيذي، جرى خلاله استعراض خطط تطوير المكتب وتعزيز دوره كمحور فاعل في دعم الاستدامة المعرفية.

وأكدت وردة المنهالي، مديرة مكتب تريندز في العين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية التي تركز على تمكين الكفاءات الشابة، وتعزيز بيئة البحث والابتكار، من خلال مشاريع تطبيقية تدعم التنمية المستدامة وتواكب التحولات التكنولوجية، بما يعزز من دور المكتب كمنصة حاضنة للأفكار الريادية وصناعة المعرفة المستقبلية.