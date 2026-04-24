مكتب أبوظبي للاستثمار شريكاً في استضافة النسخة الأكبر من "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 24 أبريل/ وام/ أعلنت "اصنع في الإمارات 2026"، المنصة الوطنية لدولة الإمارات للنمو والتحول الصناعي، عن اختيار مكتب أبوظبي للاستثمار شريكاً في استضافة النسخة الخامسة والأكبر من الحدث، والتي ستُعقد خلال الفترة من 4 وحتى 7 مايو 2026 في مركز أدنيك أبوظبي.

وتُقام الدورة الجديدة من منصة "اصنع في الإمارات"، باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبتنظيم من مجموعة أدنيك، إحدى شركات مُدن، وبالشراكة مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة أدنوك، فيما ستجمع نسخة 2026 نخبة من رواد الصناعة المحليين، والمستثمرين العالميين، وصنّاع السياسات، وممثلي الجهات الحكومية، بهدف تسريع وتيرة النمو الصناعي في دولة الإمارات وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين مختلف القطاعات.

وبصفته الجهة الحكومية المعنية بتسريع النمو الاقتصادي والتحول في أبوظبي، يضطلع مكتب أبوظبي للاستثمار بدور محوري في دعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات، من خلال ترجمة الإستراتيجيات الوطنية إلى مبادرات عملية عبر شراكات نوعية فعّالة، ومساحات نقاشية متخصصة، وتعاون إستراتيجي راسخ.

وخلال نسخة هذا العام من منصة "اصنع في الإمارات"، يوقع المكتب مجموعة من مذكرات التفاهم والشراكات الإستراتيجية في قطاعات مختلفة تشمل، الأنظمة ذاتية الحركة، والطاقة، والتمويل، مما يعكس قدرة دولة الإمارات على استقطاب وتنمية الشراكات الصناعية في القطاعات الرئيسية.

كما تشارك قيادات المكتب وشركاؤه الإستراتيجيون في جلسات نقاشية رفيعة المستوى، تتناول أبرز الفرص والتحديات الناشئة، التي تسهم في تشكيل ملامح المنظومة الصناعية في دولة الإمارات.

وستبحث الجلسات مستقبل الصناعة في دولة الإمارات من خلال قصص نجاح واقعية، وتسليط الضوء على أهمية توسيع نطاق تبنّي التكنولوجيا والتقنيات الصناعية، واستعراض مسارات التوطين الصناعي، بما يوفّر للمصنّعين أطر عمل عملية لتوطين الصناعات الحيوية داخل الدولة.

وتتضمن مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة من الأنشطة المصممة لإبراز مرونة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والفرص التنموية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال.

وتشمل هذه الفعاليات والأنشطة عروضاً متخصصة، تركز على القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات، وتُبرز الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب تجارب رقمية تفاعلية تستعرض منظومة أبوظبي المتكاملة لدعم وتمكين القطاع الصناعي، بما يشمل الحوافز، والبنية التحتية، والدعم التشغيلي.

كما يُشغل مكتب أبوظبي للاستثمار مركزاً موحداً للتواصل، والذي تم تصميمه بهدف تسهيل وتيسير الاجتماعات المتخصصة بين المستثمرين والشركاء والوفود الدولية الراغبة في استكشاف فرص الاستثمار في أبوظبي.

وتؤكد مشاركة مكتب أبوظبي للاستثمار مكانة دولة الإمارات مركزا صناعيا واستثماريا عالميا يتمتع بقدرة تنافسية عالية، وتساهم مشاركة المكتب في توفير مسار واضح للمستثمرين والشركاء، يبدأ من الفرصة الاستثمارية إلى التنفيذ الصناعي.