"زراعة الشارقة" تسلط الضوء على منصة "مزرعتي" في "المؤتمر الزراعي الإماراتي"

العين في 24 أبريل/ وام/ تشارك دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، في فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، المقام في مركز أدنيك بمدينة العين.

وأكد عبد العزيز حسوني، مدير إدارة التحول الرقمي في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، على الدور المحوري الذي تلعبه الدائرة في تعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، إذ تعمل وفق رؤية للوصول إلى إنتاج أكثر من 140 منتجاً متنوعاً، لافتا إلى تحقيق طفرة نوعية في قطاع الألبان، حيث يتجاوز الإنتاج اليومي حالياً 100 ألف لتر، وسط تزايد مستمر في عدد وتنوع المنتجات السنوية.

وأوضح حسوني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ ، أن الدائرة تسلط الضوء خلال المشاركة على منصة "مزرعتي" الرقمية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تعد حلقة وصل تقنية متكاملة تربط المزارع بالدائرة وبمركز "حصاد"، مما يساهم في إيجاد منظومة تسويقية مستدامة تتيح للمزارع بيع محاصيله بكفاءة عالية.

وأشار إلى منصة "مزرعتي" تتميز بتقديم خدمة "الزراعة الذكية"، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط ، فيما تعتمد هذه الخدمة على تقنيات الأقمار الاصطناعية لتزويد المزارعين بأكثر من عشرة أنواع من القراءات والتحليلات الدقيقة لمزارعهم.

وذكر أن التقنيات المتطورة التي كانت تستخدم سابقاً في "مزرعة القمح" باتت الآن متاحة مجاناً للمزارعين المحليين في إمارة الشارقة، مع توفير برامج تدريبية متخصصة لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا.

وأوضح أن المنصة تقدم حزمة من الخدمات المتكاملة تشمل الحاسبة الزراعية التي توفر دراسات جدوى شاملة للراغبين في إنشاء بيوت محمية، متضمنةً تكاليف العمالة والكهرباء والإنتاج، كما تشمل الزيارات الإرشادية التي تقدم الدعم الفني والميداني في قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة.

وأكد حسوني أن الهدف الأسمى لهذه المبادرات هو تحقيق التكامل في السلسلة الإنتاجية والوصول إلى استدامة زراعية شاملة على مستوى إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.