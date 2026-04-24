"مركز العلوم الرياضية": إطلاق برامج متخصصة جديدة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة

دبي في 24 أبريل/ وام/ أعلن مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، عن إطلاق مجموعة من البرامج والدورات التخصصية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تأهيل كفاءات وطنية شابة وفق معايير أكاديمية حديثة، واستثمار نجاح تخريج الدفعة الأولى من "الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل"، بما يلبي احتياجات القطاع الرياضي في الدولة.

وأوضح الدكتور زياد صالح، المدير التنفيذي للمركز، أن البرامج الجديدة سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الرياضة، وستشمل مجالات متنوعة تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإدارة والتحليل الرياضي، بما يدعم مسيرة التطوير ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويعزز بيئة تعليمية تطبيقية تجمع بين المعرفة النظرية والممارسة العملية.

وأشار إلى أن تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم يمثل خطوة نوعية كونه البرنامج الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، لافتاً إلى أن تنظيمه جاء بإشراف مركز الإمارات للعلوم الرياضية، وبدعم وزارة الرياضة، ولجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، وبالتعاون مع مركز الإمارات للطب الرياضي وشركة "Precision Football".

وأكد نجاح البرنامج في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على دعم الاتحادات والأندية والمؤسسات الرياضية، بما يسهم في تعزيز العمل الرياضي وإضافة قيمة فنية وإدارية تتماشى مع توجهات تطوير القطاع في الدولة.

يذكر أن برنامج الدبلوم الأول أستمر على مدار ثمانية أسابيع واشتمل على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وورش عمل تفاعلية، مستهدفاً الشباب الإماراتي من الجنسين في الفئة العمرية من 20 إلى 35 عاماً.