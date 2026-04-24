"ناشئة الشارقة" تُطلق حزمة نوعية من البرامج والبطولات التنافسية

الشارقة في 24 أبريل/ وام/ أطلقت ناشئة الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، حزمة متكاملة من البرامج التخصصية والبطولات التنافسية، ضمن "ربيع الناشئة 2026".

ويأتي الموسم تأكيداً على سعي ناشئة الشارقة لاستمرار جهودها في تطوير مهارات منتسبيها وتعزيز قدراتهم عبر تجارب مبتكرة تجمع بين المتعة والمعرفة، وتتيح لهم فرصة خوض تجربة تعليمية احترافية تواكب أفضل الممارسات التطبيقية العملية.

وتركّز برامج ربيع الناشئة على مسارات متنوعة تشمل المهارات الحياتية والرياضة والعلوم والتكنولوجيا و الآداب واللغات والفنون بمختلف أنواعها، حيث سيشارك المنتسبون في أحدث برامج مركز ربع قرن المهارات الحياتية التي تضم برنامج "مهنتي"، الذي يمتد من 25 حتى 30 أبريل الجاري مقدماً تجربة تطبيقية ثرية ترتقي بمهارات المنتسبين في تصميم وتنفيذ وإنتاج كراسي الحديقة وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وفي إطار تعزيز الوعي البيئي وسبل تحقيق الاستدامة البيئية، سيخوض المنتسبون رحلة متفردة في برنامج "نحّالة الشارقة" الذي يقدم تجربة معرفية عملية في عالم تربية النحل وأهمية دوره في تحقيق التوازن البيئي، وذلك بيئة تفاعلية آمنة.

وفي سياق اكتشاف المواهب الرياضية، تُستأنف غدا مباريات دوري ناشئة الشارقة لكرة الصالات في نسخته السابعة عشرة، في مركزي ناشئة كلباء وناشئة الثميد تحت شعار "روحٌ رياضية ولعبٌ نظيف"، بهدف رفع مستوى لياقتهم البدنية وتأهيلهم للانضمام إلى مختلف الأندية الرياضية.

وتتنوع البرامج المطروحة في ربيع الناشئة لتشكل مزيجاً بين البرامج الحضورية وبرامج التفاعل الرقمي الافتراضية، بما يلبي اهتمامات المنتسبين ويوافق تطلعاتهم من خلال توفير بيئات تعلم متنوعة تفتح لهم آفاقاً رحبة للإبداع والابتكار، حيث تواصل بطولة الناشئة لكرة القدم الإلكترونية في نسختها الرابعة تقديم تجربة رياضية رقمية تعزز روح التنافس الإيجابي.

كما تضم البرامج الافتراضية برنامج "طين وتكوين" الذي يتيح لمحبي الفنون التشكيلية فرصة لاستكشاف عالم التشكيل الفني وتطوير مهاراتهم في ابتكار مجسمات فنية إبداعية، بجانب برنامج "فن المجسمات" لمحبي إنتاج الأفلام برنامج المونتاج باستخدام الهاتف، إضافة إلى برامج التنمية الشخصية التي تضم برامج تطوير الذات وإيجاد الشغف وأسرار استخدام منصات التواصل الاجتماعي.