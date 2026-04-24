"الشارقة الخيرية" تسهم في علاج 365 مريضاً خلال الربع الأول

الشارقة في 24 أبريل/ وام/ قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، مساعدات علاجية بقيمة 10.7 مليون درهم، استفاد منها 365 مستفيدا من المرضى غير المقتدرين.

وقال محمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس الإدارة، إن هذه المساعدات الطبية شملت تغطية تكاليف العمليات الجراحية الكبرى، وعلاج أمراض السرطان والفشل الكلوي، بجانب رسوم الولادة للحالات المتعسرة،وسداد فواتير العلاج للمرضى، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الأسر التي تعجز عن تحمل نفقات العلاج.

وأضاف أن الجمعية تعتمد آلية دقيقة في دراسة الطلبات الطبية بالتعاون مع المستشفيات والجهات الصحية المعتمدة، حيث تُحال كل حالة إلى اللجنة الطبية بالجمعية لتقييمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفق معايير واضحة، لافتا إلى أن مركز الشارقة لغسيل الكلى واصل تقديم خدماته الطبية المتخصصة بتوفير 1631 جلسة غسيل كلى خلال الفترة ذاتها للمرضى الحاصلين على موافقات مسبقة من الجمعية.

وأوضح أن المركز يُعد من المشاريع الصحية الرائدة التي تتبناها الجمعية في خدمة المرضى المقيمين داخل الدولة، لما يوفره من دعم نوعي يسهم في استقرار حالتهم الصحية وضمان انتظام جلساتهم العلاجية.

وبيّن أن الجمعية تواصل تلقي طلبات المساعدة من خلال موقعها حيث يتم استقبال الحالات الطبية على مدار العام ومعالجتها بأعلى درجات السرعة والشفافية.