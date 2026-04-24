بلدية مدينة العين تستعرض تقنيات زراعية ذكية في"المؤتمر الزراعي الإماراتي"

العين في 24 أبريل/ وام/ تعرض بلدية مدينة العين، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026،مشروعها المتطور لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل وإدارة المعدات والآليات الزراعية الذكية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الابتكار في القطاع البلدي وتطوير حلول مستدامة للزراعة التجميلية.

وقالت المهندسة مياسة الشامسي مدير المشروع أن بلدية مدينة العين تستعرض خلال مشاركتها في الحدث مبادرتها النوعية الهادفة إلى إدخال أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في أعمال الزراعة التجميلية، والتي تشمل تطوير روبوتات وآليات زراعية قادرة على تنفيذ مهام الري والتسميد ومراقبة صحة النباتات، إضافة إلى تشغيل معدات متخصصة في تشكيل وتقليم الأسيجة والشجيرات، وقص المسطحات الخضراء، وأعمال الرش والمكافحة، باستخدام تقنيات استشعار متقدمة وأنظمة تحليل بيانات دقيقة.

وأكدت أن المشاركة في المؤتمر الزراعي تمثل منصة مهمة لعرض أحدث الابتكارات أمام الخبراء والجهات المعنية في القطاع الزراعي، والتعريف بجهود بلدية مدينة العين في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات الزراعية التجميلية، بما ينسجم مع توجهات الاستدامة والتحول الرقمي.

وأضافت أن المشروع يعكس نقلة نوعية في إدارة وصيانة المساحات الخضراء، من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل الجهد البشري وتعزيز دقة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري في مدينة العين.

ومن المتوقع أن يحظى المشروع باهتمام واسع خلال المعرض، نظراً لما يقدمه من حلول مبتكرة تدعم مستقبل الزراعات التجميلية الذكية، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة التشغيلية في القطاع البلدي عبر تقنيات التشغيل الذاتي والذكاء الاصطناعي.