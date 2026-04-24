بوجاتشار يقود "الإمارات للدراجات" في سباق "لييج باستون لييج" العالمي

أبوظبي في 24 أبريل/ وام/ يشارك فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، في سباق "لييج–باستون–لييج" العالمي يوم الأحد المقبل، في بلجيكا، إضافة إلى طواف روماندي المقرر في مايو المقبل، وذلك بقيادة لاعبه بطل العالم السلوفيني تادي بوجاتشار.

ويخوض بوجاتشار سباق "لييج–باستون–لييج" في نسخته الـ 112، باحثًا عن لقبه الرابع خلال 6 سنوات، بعدما حقق أول ألقابه في هذا السباق عام 2021، قبل أن يرفع رصيده من سباقات "المونومنت" إلى 12 لقبًا مؤخرًا، عقب فوزه بسباق "روند فان فلاندرن".

ويعد السباق، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1892، من أعرق سباقات الدراجات في العالم، ويمتد لمسافة 259.3 كيلومتر، متضمنًا 4401 متر من التسلق، مع 11 مرتفعًا مصنفًا، منها 8 مرتفعات في آخر 90 كيلومترًا، ما يجعله من أصعب سباقات الموسم وأكثرها تحديًا للمتسابقين.

وتضم قائمة الفريق في سباق "لييج–باستون–لييج"، إلى جانب بوجاتشار، كلا من الدراجين بينوا كوسنيفروي، ورون هيريغودتس، وفيغارد ستيك لاينغن، ودومين نوفاك، وبافيل سيفاكوف، والبلجيكي تيم فيلينز، تحت إشراف المديرين الرياضيين أندريه هاوبتمان وماركو مارزانو.