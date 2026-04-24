"الإمارات للخدمات الصحية" تناقش تطوير خدمات الأسرة والطفل عبر شراكات مبتكرة

دبي في 24 أبريل/وام/ نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بإدارة الصحة النفسية، جلسة عصف ذهني بعنوان "المختبر الإبداعي لتطوير خدمات الأسرة" في مستشفى الأمل للصحة النفسية بدبي التابع لها ، تحت شعار "معاً لبناء منظومة متكاملة لدعم الأسرة والطفل"، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بإعلان عام 2026 "عام الأسرة".

شارك في الجلسة ممثلون عن مختلف إدارات المؤسسة ووزارة الأسرة، في إطار تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مديرة إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذه الجلسة تأتي انسجاماً مع التوجهات الوطنية التي تضع الأسرة في صميم أولويات التنمية، مشيرة إلى أن تطوير خدمات الأسرة يتطلب تبني نموذج عمل تكاملي قائم على الشراكة الفاعلة بين الجهات المعنية، وتوظيف الخبرات المشتركة لتصميم حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة الحياة.

وأوضحت أن المؤسسة ماضية في ترسيخ منظومة خدمات مترابطة تستند إلى نهج استباقي يراعي احتياجات الأسرة والطفل، ويعزز من كفاءة مسارات الرعاية والدعم عبر مختلف المراحل.

ناقشت الجلسة تعزيز آليات العمل المشترك بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الأسرة في عدد من المحاور ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير منظومة خدمات متكاملة، ويرتقي بجودة الحياة للفئات المستفيدة وأسرهم، من خلال تبادل الرؤى والخبرات واستكشاف فرص التحسين والتطوير.

وشملت محاور النقاش مسارات الإحالة لحالات اضطراب طيف التوحد، بما يدعم سرعة الوصول إلى الخدمات المتخصصة ويعزز تكامل الرعاية، واستعراض برامج الوالدية الإيجابية التي تهدف إلى تمكين الأسر وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات المختلفة، فضلاً عن مناقشة إجراءات إصدار وتجديد بطاقة أصحاب الهمم، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.

وتم خلال الجلسة طرح مقترحات لمشاريع تطويرية ضمن هذه المحاور، بما يدعم بناء منظومة خدمات أكثر تكاملاً وكفاءة، ويعزز من التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وصولاً إلى نموذج متقدم في تقديم خدمات الأسرة والطفل يرتكز على الابتكار والاستدامة.