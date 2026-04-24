ريان ملحان بطل الإمارات للريشة الطائرة يشارك في بطولتين دوليتين بسلوفينيا والنمسا

دبي في 24 أبريل /وام/ يشارك ريان ملحان، لاعب المنتخب الوطني للريشة الطائرة، في بطولتي سلوفينيا الدولية خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو المقبل، والنمسا المقررة من 21 إلى 24 من الشهر نفسه في إطار تجهيزه لخوض منافسات أولمبياد الشباب في داكار 2026.

ويخوض اللاعب، المنضم إلى برامج رعاية "لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية"، حاليًا معسكرًا تدريبيًا دوليًا في تايلاند، يستمر حتى 5 مايو المقبل، ضمن برنامج إعداد عالي الأداء يهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل الاستحقاقات المقبلة، وذلك من خلال برنامج تنافسي متدرج يستهدف الوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية قبل خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026.

وأعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية متابعتها لمراحل إعداد اللاعب خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار خطة الإعداد التي تم وضعها في وقت سابق.

يركز البرنامج التدريبي على تطوير الجوانب التكتيكية داخل المباراة، وتحسين سرعة الأداء وردة الفعل، وتعزيز الجاهزية البدنية الخاصة بالمباريات، إلى جانب محاكاة أجواء المنافسات الدولية من خلال مباريات تدريبية قوية.

وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن اللجنة تتابع عن كثب برنامج إعداد ريان ملحان، ضمن خطة فنية متكاملة تهدف بشكل رئيسي إلى تجهيزه للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026.

وقال سعادته إن لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة برامج إعداد اللاعبين، وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تواكب أعلى المعايير العالمية، بما يضمن جاهزية لاعبينا للمنافسة في الاستحقاقات الدولية، وفي مقدمتها داكار 2026".