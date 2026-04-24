معرض مسرعات التوظيف برأس الخيمة يوفر أكثر من 500 وظيفة بمشاركة 30 جهة حكومية وخاصة

رأس الخيمة في 24 أبريل/وام/ نظّمت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، بالتعاون مع كليات التقنية العليا برأس الخيمة معرض "مسرّعات التوظيف"وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة ، وتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل.

شهد المعرض - الذي أُقيم في مقر كليات التقنية العليا برأس الخيمة - مشاركة 30 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وفرت أكثر من 500 فرصة وظيفية في مجالات وتخصصات متنوعة، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويسهم في تمكين الباحثين عن عمل من الوصول إلى فرص وظيفية مناسبة، إضافة إلى إتاحة المجال لإجراء مقابلات وظيفية مباشرة مع الجهات المشاركة.

يأتي تنظيم المعرض تأكيداً على حرص دائرة الموارد البشرية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والخاصة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التوطين، ويرتقي بمنظومة رأس المال البشري في إمارة رأس الخيمة.

وأكدت سعادة سارة الزعابي مدير عام دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة أن تنظيم معرض “مسرّعات التوظيف” يأتي ضمن رؤية الدائرة الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرةً إلى أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص في بناء منظومة متكاملة تدعم استقطاب وتطوير الكفاءات الوطنية.

ونوه الزعابي إلى حرص دائرة الموارد البشرية على إطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تسريع توظيف الكفاءات الوطنية، وتوفير بيئة داعمة تُمكّن الشباب من تحقيق طموحاتهم المهنية، بما يواكب توجهات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز تنافسيته.

من جانبه أكد سعادة الدكتور حسان عبيد المهيري المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في رأس الخيمة أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية في دعم جهود التوطين، مشيراً إلى أن مثل هذه المعارض تمثل منصة فعّالة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتوفير فرص العمل المناسبة لخريجي كليات التقنية العليا.

وأشار إلى حرص كليات التقنية العليا على تأهيل الطلبة والخريجين بالمهارات العملية والمهنية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وقال إن معرض مسرّعات التوظيف فرصة نوعية لتوفير فرص العمل لخريجينا، وتمكينهم من التواصل المباشر مع جهات التوظيف واستكشاف الفرص المتاحة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية ويسهم في بناء مستقبلهم الوظيفي.