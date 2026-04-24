12 منافسة لقفز الحواجز في ختام موسم الشارقة للفروسية غدا وبعد غد

الشارقة في 24 أبريل/وام/ يختتم نادي الشارقة للفروسية موسم قفز الحواجز، بمنافسات دوري الإمارات لونجين آخر المنافسات التمهيدية لبطولة الإمارات لقفز الحواجز.

وتقام 12 منافسة تتضمن 18 شوطاً، وجوائزها 170 ألف درهم ، بمشاركة فرسان القفز من جميع الفئات، على أرضية الميادين الداخلية والخارجية بمركز الشارقة للفروسية، غدا السبت وبعد غد الأحد، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية، ورعاية لونجين.

ويشهد يوم غد 9 أشواط بمواصفات المرحلتين الخاصة، وتبدأ عند الساعة التاسعة صباحاً بمنافسة المبتدئين على حواجز الـ100 سم، بينما تنطلق منافسة خيول القفز الصغيرة على حواجز الـ110 سم لعمر 5 سنوات، و6 سنوات على الارتفاع 120 سم وعمر 7 سنوات على حواجز الـ125 سم، وصولا إلى المرحلة الختامية في اليوم الأول بمنافسة المستوى الأول على حواجز الـ140 سم.

وتقام بعد غد 6 منافسات من 9 أشواط أيضاً، بمواصفات المرحلتين عدا منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وتنطلق في التاسعة صباحاً على ميدان الصالة المغطاة، كما تقام 3 منافسات تبدأ بفئة المبتدئين.

ويستضيف الميدان الخارجي ثاني منافسات خيول القفز الصغيرة من الفئات العمرية (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، وعلى ذات ارتفاعات حواجز منافسات اليوم الأول، بينما تختتم بمنافسة من جولة واحدة مع جولة للتمايز على حواجز الـ145 سم لفرسان المستوى الأول.