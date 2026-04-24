مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية تنفذ برنامجها الجراحي قصير الأمد 25 و26 أبريل

أبوظبي في 24 أبريل /وام/ تنفذ مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية برنامجها الجراحي قصير الأمد الثامن عشر على مدار يومي 25 و26 أبريل الجاري وتستضيفه هيلث بوينت، التابعة لمجموعة إم 42، في أبوظبي.

و يقدم المتطوعون والخبراء خلال هذا البرنامج الجراحي عمليات ترميمية مجانية للأطفال والبالغين المولودين بحالات الشق في الوجه ، بما فيها الحنك المشقوف في 25 أبريل ، والشفة المشقوقة في 26 أبريل ، مما سيجلب الأمل المتجدد والابتسامات الحيوية لهم ولعائلاتهم في شتى أنحاء الإمارات والذين لم يتمكنوا من الحصول على رعاية طبية تخصصية شاملة بسبب نقص القدرة المالية أو عدم تغطية التأمين الكافية لهذه الحالات.

تعكس هذه المبادرة قيم "عام الأسرة"، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتطوير المهني داخل مجتمع الرعاية الصحية.

ويضم هذا البرنامج 50 متخصصا طبيا معتمدا من برنامج عملية الابتسامة من عدة تخصصات، بما في ذلك الجراحون، وأطباء التخدير، وممرضات غرفة العمليات ورعاية ما بعد التخدير، وأطباء الأطفال، وأطباء الأسنان، ومعالجو النطق، ومقدمو الخدمات النفسية الاجتماعية، وغيرهم.

وسيعمل الفريق عبر ثلاث غرف عمليات وجناح مخصص بعد العملية توفره هيلث بوينت، مما يدل على التزام مشترك بنتائج عالية الجودة للمرضى.

يقود البرنامج الجراحي فريق طبي قيادي متميز يشمل المدير الطبي الميداني - الدكتور مهدي شكوكاني، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة - جراحة الرأس والرقبة في عيادة كليفلاند أبوظبي ، وقائد فريق الجراحة - الدكتور أحمد الواع، استشاري الأنف والأذن والحنجرة - فاحص طب طيران في مستشفى جامعة الشارقة، وقائد فريق التخدير – الدكتور فيليب ساغاوي، طبيب في قسم التخدير في عيادة كليفلاند أبوظبي، وقائد فريق وحدة العناية القبلية – الدكتور أوليفر كين، استشاري التخدير ورئيس قسم التخدير بالإنابة في هيلث بوينت، وقائدة فريق طب الأطفال - الدكتورة صوفيا قسطنطينوبولو، طبيبة رئة للأطفال واستشارية طب النوم في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والمنسق السريري - شريف الناطور.

ويحظى البرنامج بدعم من دائرة الصحة – أبوظبي، التي توفر تراخيص طبية مؤقتة وتصاريح تشغيلية ضرورية للمهنيين الطبيين المتطوعين.

ويركز البرنامج على الإرشاد المهني ونقل المهارات حيث يعمل المتطوعون المخضرمون جنباً إلى جنب مع المقيمين والمشاركين الجدد، ويشاركون المعرفة الجراحية وأفضل الممارسات.

وستوفر هيلث بوينت، بصفتها المنشأة الطبية المستضيفة، الدعم اللوجستي والسريري طوال مدة البرنامج، مما يمكن فريق متطوعي مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية من تقديم رعاية جراحية عالية الجودة تلتزم بالمعايير الطبية الدولية بأمان.

وقالت موراغ كرومي هوك، المديرة التنفيذية لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية: "يذكرنا كل برنامج جراحي تنفذه المؤسسة بأن التميز الطبي والاتصال البشري يسيران جنباً إلى جنب، من خلال تفاني متطوعينا، ودعم شركائنا، وثقة مرضانا، نواصل تحويل حياة الناس وتقوية روابط عائلة منظمة عملية الابتسامة المتنامية هنا في الإمارات".

ومنظمة عملية الابتسامة (ومؤسسة عملية الابتسامة نسخة إماراتية منها)، واحدة من أكبر المنظمات غير الربحية الطبية القائمة على التطوع في العالم، وهي تعتبر موظفيها والمتبرعين والمتطوعين والمرضى جزءًا من عائلة عالمية متحدة في مهمة تقديم رعاية جراحية آمنة وفعالة وتغيير دائم.

وتأسست مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية في عام 2011 تحت رعاية سمو الشيخة إليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة عشرة على تأسيسها.

وعلى مدار عقد ونصف قدمت المؤسسة مئات العمليات الجراحية والاستشارات المجانية وطورت القدرات الإنسانية المحلية في رعاية تخصصية شاملة لحالات الشق الخلقي في الوجه.