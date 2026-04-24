نمو متصاعد بمؤشرات نشر المعرفة بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية خلال الربع الأول

دبي في 24 أبريل / وام/ حقق "مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية" نموا متصاعدا في مؤشرات نشر المعرفة والتعريف بالقيم الإسلامية خلال الربع الأول من عام 2026.

وذكرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن عدد المسلمين الجدد بلغ أكثر من 2700 من 91 جنسية إلى جانب تنفيذ ما يقارب 390 دورة ودرساً ومحاضرة استفاد منها نحو 1400 منتسب في انعكاس لدور الدائرة في بناء منظومة معرفية راسخة تسهم في تعزيز الوعي وترسيخ القيم في مجتمع يتسم بتنوعه الثقافي واتساع تفاعلاته الإنسانية.

وأظهرت المقارنة مع نتائج الربع الأول من عام 2025 نموا ملحوظا في مختلف المؤشرات بعدما ارتفع عدد المسلمين الجدد بنسبة تقارب 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد عدد المنتسبين للدروس والدورات والمحاضرات زيادة بنسبة تقارب 70 بالمائة فيما سجلت الأنشطة العلمية نمواً بنسبة تتجاوز 15 بالمائة الأمر الذي يعكس تطور البرامج المعرفية التي تقدمها الدائرة واتساع نطاق تأثيرها في مختلف فئات المجتمع بما يعزز بناء نسيج ثقافي أكثر انسجاماً وتكاملاً.

يجسد هذا النمو امتداداً لرؤية الدائرة في ترسيخ المعرفة بوصفها محوراً أساسياً في تعزيز التماسك المجتمعي ويسهم التنوع الثقافي للمستفيدين في ترسيخ نموذج حضاري يعكس قدرة دبي على تحويل تعدديتها الثقافية إلى مساحة تفاعل إيجابي تقوم على الفهم والاحترام المتبادل بما يدعم استدامة القيم المشتركة ويعزز حضور الهوية في إطار من الانفتاح الواعي والمسؤول.

وأكد جاسم محمد الخزرجي مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية أن هذه المؤشرات تعكس عمق المنهجية التي تتبناها الدائرة في تطوير برامج معرفية تراعي اختلاف الخلفيات الثقافية واللغوية وتسهم في تقديم فهم رصين ومتوازن للقيم الإسلامية في سياقها الحضاري ..مشيراً إلى أن المركز يواصل توسيع مساراته التوعوية بما يعزز التقارب الثقافي ويكرس المعرفة جسرا للتواصل الإنساني انسجاماً مع استراتيجية الدائرة الهادفة إلى أن تكون أقرب إلى المجتمع وأكثر تأثيراً في خدمة الإنسان وترسيخ مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواكبة تحولات الحاضر واستشراف المستقبل.