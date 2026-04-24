نسائية دبي تنظم مسيرة تعبيرا عن قيم الانتماء الوطني والتلاحم المجتمعي

دبي في 24 أبريل/وام/ نظم فرع جمعية النهضة النسائية بدبي في منطقة الليسيلي مسيرة مجتمعية تحت شعار "فخورين بالإمارات" بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة في مشهد يعكس عمق الانتماء الوطني وروح التلاحم المجتمعي.

انطلقت المسيرة من مقر الفرع باتجاه "لاست إكزيت" في منطقة القدرة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي التي أسهمت في تنظيم الحدث وتأمين مساره.

جاءت هذه المبادرة ضمن سلسلة فعاليات مجتمعية تهدف إلى ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز المشاركة الإيجابية بما يدعم توجهات الدولة في ترسيخ الاستقرار الأسري وتعزيز جودة الحياة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي أن المسيرة تعبر عن فخر الجمعية والمجتمع الإماراتي بوطنهم الإمارات وقيادته الرشيدة وتجسد تلاحم أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها والتفافهم حول القيادة الرشيدة .. مشيرة إلى أن "البيت متوحد" سيظل عنواناً راسخاً لوحدة الصف الوطني.

وأضافت أن هذه الفعالية تعكس تقدير المجتمع لبسالة قواتنا المسلحة ودورها في حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره مؤكدة أن هذه القيم الوطنية تشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

وأوضحت الفلاسي أن تنظيم المسيرة يأتي تزامناً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة بما يعزز من أهمية ترسيخ الترابط الأسري وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال عبر مبادرات مجتمعية تجمع مختلف الفئات في أجواء وطنية إيجابية.

وأضافت أن المسيرة تنسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية D33" التي تركز على بناء أسر مستقرة وواعية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية .. مؤكدة أن الاستثمار في الإنسان يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها أكدت إليازية خليفة مديرة فرع الجمعية في الليسيلي أن المسيرة شهدت مشاركة لافتة عكست روح الفخر والانتماء وتضمنت استعراض سيارات فارهة تابعة لشرطة دبي إلى جانب سيارات كلاسيكية ودراجات نارية أضفت أجواء احتفالية مميزة.

وأشارت إلى أن المسيرة التي بلغ طولها 5 كيلو مترات شهدت توزيع هدايا رمزية على المشاركين وتقديم استعراضات شعبية مستوحاة من الموروث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات بما يعزز ارتباط الأجيال بهويتهم الوطنية.

وشهدت الفعالية تفاعلاً كبيراً من الأهالي الذين عبّروا عن اعتزازهم بالمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعزز روح الانتماء والتكافل المجتمعي وتوفر بيئة إيجابية للتواصل بين أفراد المجتمع.