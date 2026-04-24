جامعة الفجيرة و"الفجيرة الوطنية للتأمين" توقعان مذكرة تفاهم بمجال التدريب الإعلامي

الفجيرة في 24 أبريل/وام/ وقّعت جامعة الفجيرة ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وشركة الفجيرة الوطنية للتأمين، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في التدريب العملي للطلبة، والاتصال المؤسسي، والمبادرات الإعلامية والتوعوية.

وقع المذكرة عن الجامعة الدكتور فيصل المطالقة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وعن شركة الفجيرة للتأمين عبد العزيز الأفخم المدير الأقليمي للساحل الشرقي في الشركة وتهدف إلى تأهيل الكوادر في مجالات العلاقات العامة والإعلام وصناعة المحتوى عبر تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.

وقال أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين :"نسعى من خلال هذه الشراكة إلى دمج الخبرات الأكاديمية والمهنية في قالب عملي متكامل، وفتح آفاق حقيقية للطلبة لصقل مهاراتهم في بيئة العمل المباشرة، بما ينعكس إيجاباً على جودة مخرجات التعليم والارتقاء بالخدمات التأمينية والتوعوية المقدمة للمجتمع".