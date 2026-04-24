النيابة العامة للدولة تختتم البرنامج الإقليمي المتخصص في جرائم CBRN بعد مسار تدريبي امتد 5 أشهر

أبوظبي في 24 أبريل / وام/ اختتمت النيابة العامة للدولة تحت رعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد

البرنامج الإقليمي المتخصص في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية(CBRN)، والذي امتد على مدار خمسة أشهر، وشكّل مسارًا تدريبيًا متكاملًا جمع بين التأصيل القانوني والتطبيق العملي، وصولًا إلى مرحلة المحكمة الصورية (Mock Trial) التي مثّلت ذروة البرنامج.

شهد البرنامج مشاركة 45 متدربًا من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة، إلى جانب متدربين من دولة الكويت وسلطنة عُمان ودولة قطر، بما يعكس الطابع الإقليمي للبرنامج، ويعزز تبادل الخبرات وبناء قدرات مشتركة في هذا المجال الحيوي.

تضمن البرنامج تنفيذ سلسلة من المراحل التدريبية المتقدمة، انتقلت بالمشاركين من بناء المفاهيم القانونية وتحليل سيناريوهات الجرائم المرتبطة بالمواد الخطرة، إلى التطبيق الميداني، وصولًا إلى محاكاة متكاملة لمسار الدعوى الجزائية داخل قاعة المحكمة، بما يشمل عرض الوقائع، وتقديم الأدلة، والاستماع إلى الشهود، وإدارة المرافعات، وانتهاءً بالمداولات وإصدار الأحكام، وفق الأصول والإجراءات القضائية المعتمدة.

وأكدت النيابة العامة أن البرنامج يعكس توجهاتها الاستراتيجية في تعزيز جاهزية منظومة العدالة الجنائية للتعامل مع التهديدات غير التقليدية، وترسيخ نموذج عدلي متقدم قائم على التخصص والتكامل والاستباقية، بما يعزز من كفاءة الكوادر العدلية في التعامل مع القضايا ذات الطبيعة المعقدة.

وفي هذا السياق، أكد المستشار سالم علي الزعابي رئيس نيابة - رئيس قطاع الخدمات المساندة رئيس الفريق، أن البرنامج يمثل تجسيدًا عمليًا لتوجهات النيابة العامة للدولة في بناء منظومة عدالة جنائية متقدمة، قادرة على مواكبة التهديدات غير التقليدية والتعامل معها بكفاءة واستباقية، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال هذا المسار التدريبي الممتد يعكس انتقالًا نوعيًا من التأهيل النظري إلى التطبيق العملي المتكامل، من خلال بناء قدرات متخصصة وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات، بما يدعم جاهزية الدولة في هذا المجال الحيوي.

وأضاف أن المرحلة القادمة، المتمثلة في برنامج تدريب المدربين (Train the Trainer – TTT) في مدينة تورينو، تعد خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الوطنية وقيادة نقل المعرفة على المستويين الوطني والإقليمي، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزا إقليميا في بناء القدرات العدلية والتعامل مع جرائم CBRN.

وأوضح أن تنفيذ البرنامج جاء بمشاركة نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء، إلى جانب شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الوطنية والدولية، من بينها الاتحاد الأوروبي ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI)، بما يعكس مستوى متقدمًا من التنسيق المؤسسي والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام البرنامج، أُقيم حفل رسمي بحضور سعادة المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد لتخريج المشاركين، تضمن تكريم المتدربين والشركاء وفرق العمل التي أسهمت في التخطيط والتنفيذ، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا المسار التدريبي وتحقيق مخرجاته النوعية.

حضر حفل التخريج الدكتور عبدالرحمن علي شاهين الحمادي رئيس نيابة - النيابة العامة لإمارة الشارقة والمستشار عبدالعزيز محمد الشحي وكيل أول نيابة - القائم بأعمال النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث والعميد حسين الحارثي رئيس الأمانة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لمراكز التميّز الأوروبية.

كما حضر الحفل برانجير بويل المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات وإينيغو فيبريل القائم بأعمال الملحق لشؤون الاتحاد الأوروبي في مكتب سفير الاتحاد الأوروبي وتالغت توليو باييف المنسق الإقليمي لمعهد الأمم المتحدة الأقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).