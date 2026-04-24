اتحاد كرة الطاولة يعتمد مسابقات عمرية جديدة تبدأ من موسم 2026-2027 الرياضي

دبي في 24 أبريل/ وام / أقر اتحاد الإمارات لكرة الطاولة بدء تطبيق تعديلات الفئات العمرية المعتمدة من الاتحاد الدولي، والمتوافقة مع مسابقاته، اعتباراً من الموسم الرياضي 2026-2027، مع تنظيم اجتماعات مشتركة مع الأندية لشرح آلية التطبيق وتوضيح تفاصيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد اليوم بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الإماراتية بدبي، برئاسة المهندس داوود الهاجري، وبحضور كامل أعضاء الجمعية العمومية بواقع 19 نادياً، وعمر عبد الرحمن ممثل وزارة الرياضة.

وناقش الاجتماع عدداً من المقترحات المقدمة من الأندية، شملت تطوير نظام المسابقات بما يتماشى مع الفئات العمرية الجديدة، وقيد اللاعبين المقيمين، ودعم الأندية والمخصصات المالية، إلى جانب مقترحات لتطوير المسابقات وتعزيز الترويج للعبة.

وأكد المهندس داوود الهاجري أن الاجتماع اتسم بأجواء إيجابية ونقاشات بناءة بين الاتحاد والأندية ووزارة الرياضة، مشيراً إلى أن تطبيق مسابقات الفئات العمرية الجديدة يأتي التزاماً بلوائح الاتحاد الدولي، خاصة مع مشاركة المنتخبات الوطنية في بطولاته الرسمية.

وأوضح أن ملاحظات الأندية سيتم بحثها خلال اجتماعات تنسيقية مقبلة، لافتاً إلى أن تقييم الموسم الحالي سيتم خلال الأسبوع المقبل، في ظل استمرار بعض المنافسات.

من جانبه، أوضح حسن الزرعوني، الأمين العام للاتحاد، أن استمرار المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بين 4 أندية حتى الجولة الأخيرة، يعكس قوة البطولة.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يستعد للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية في قطر، باعتبارها أقرب الاستحقاقات الخارجية.

وأكد راشد عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاجتماع شهد طرح مقترحات تطويرية مهمة من الأندية، سيتم دراستها عبر اللجان المختصة، بما يدعم مسيرة اللعبة والمنتخبات الوطنية.

وأوضح أن من أبرز التوجهات تطوير مسابقات الفئات السنية بإدراج فئة تحت 11 سنة، إلى جانب فئات 13 و15 و19 سنة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين ودعم المنتخبات الوطنية.