180 فعالية رياضية ومجتمعية تعزز مكانة حلبة ياس وجهة عالمية للرياضة والترفيه

أبوظبي في 24 أبريل/ وام / أعلنت إدارة حلبة مرسى ياس لسباقات الفورمولا عن تنظيم واستقطاب أكثر من 180 فعالية رياضية ومجتمعية سنوياً، تبدأ من بطولات الكارتينج للفئات الناشئة التي تمثل قاعدة انطلاق أبطال رياضة السيارات، وصولاً إلى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

وأكد محمد الهاشمي، مدير برامج رياضة السيارات والمشاركة المجتمعية في الحلبة، لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش برنامج “السبق” لاكتشاف المواهب، المقام بالتعاون مع "مرسيدس"، أن المرحلة الثانية شهدت إقبالاً كبيراً، مع تضاعف عدد المشاركين إلى 26 طفلاً.

وأوضح أن موسم الشتاء يمثل ذروة فعاليات رياضة المحركات، مع استمرار الأنشطة على مدار العام عبر الحلبات المفتوحة والتجارب التفاعلية، إلى جانب فعاليات رياضية وصحية أسبوعية مخصصة للجنسين وأخرى للنساء، مشيرا إلى أن الحلبة تحتضن سباقات متنوعة تشمل التحمل والكارتينج والدراجات، إضافة إلى فعاليات مجتمعية مثل الجري وركوب الدراجات، ما يعزز مكانتها وجهة متكاملة للرياضة والترفيه والسياحة.

وأضاف أن الحلبة تعتمد أنظمة ذكية ومتطورة لرصد الحوادث والاستجابة الفورية لها، بما يضمن أعلى معايير السلامة، مع العمل المستمر على تطويرها.

وأشار الهاشمي إلى نجاح برامج الحلبة في صقل المواهب المحلية، وبروز أسماء واعدة مثل راشد الظاهري، مع مواصلة العمل لتوسيع قاعدة المشاركة واستقطاب المزيد من المواهب، أملاً في ظهور جيل جديد من السائقين الإماراتيين القادرين على المنافسة عالمياً خلال السنوات الـ15 المقبلة.