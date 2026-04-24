منتخب الجوجيتسو يرفع رصيده إلى 6 ميداليات في الألعاب الآسيوية الشاطئية بالصين

سانيا – الصين في 24 أبريل/ وام / اختتم منتخبنا الوطني للجوجيتسو مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، بعدما رفع رصيده إلى 6 ميداليات ملوّنة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، في إنجاز يعكس مستوى التنافسية والحضور القوي على الساحة القارية.

وجاءت نتائج اليوم، التي شهدت نزالات أوزان 69 و77 كجم للرجال، و57 كجم للسيدات، لتؤكد استمرارية الأداء المتوازن للمنتخب، ونجاحه في التعامل مع تحديات المنافسة في بطولة تتسم بتقارب المستويات وتنوع المدارس الفنية، حيث نجح اللاعب مهدي العولقي في إضافة ميدالية فضية جديدة في وزن 77 كجم، فيما أحرزت اللاعبة شمسة العامري الميدالية البرونزية في وزن 57 كجم.

وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالإنجاز الذي حققه المنتخب، وهنأ اللاعبين والجهازين الفني والإداري على هذا الأداء المميز، مؤكداً أن النتائج تعكس جودة العمل الذي يقوده الاتحاد، والمدعوم برؤية واضحة تستهدف بناء منظومة تنافسية قادرة على تحقيق الريادة في مختلف الاستحقاقات.

وقال: هذا الإنجاز يأتي ترجمة مباشرة لاستثمار طويل الأمد في تطوير اللاعبين، قائم على توسيع قاعدة الممارسين، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على التعامل مع الضغوط في البطولات الكبرى لافتا إلى أن الحفاظ على هذا المستوى يتطلب مواصلة العمل وفق منهجية تركز على الاستدامة، وإعداد جيل قادر على المنافسة بثبات، وتمثيل الوطن بأبهى صورة.

وأكد المدرب البرازيلي غابرييل ألفيس أن نزالات اليوم الثاني اتسمت بإيقاع تكتيكي عالٍ، في ظل تقارب مستويات المنافسة، ما فرض التركيز على إدارة تفاصيل النزال، خصوصاً في مراحل الانتقال والسيطرة الأرضية، وقال: اللاعبون قدموا أداءً جيداً رغم التحديات التي فرضها مستوى المنافسة، وتمكّن كل من مهدي العولقي وشمسة العامري من ترجمة ذلك إلى ميداليتين مستحقتين وركّزنا خلال التحضير على تحسين التمركز والتحكم بالإيقاع، وهو ما انعكس على طريقة إدارة النزالات وندرك في الوقت ذاته أن هناك جوانب بحاجة إلى تطوير، وسنعمل على الاستفادة من هذه المعطيات لمعالجة نقاط الضعف وتعزيز الجاهزية في الاستحقاقات المقبلة.

وعبّر مهدي العولقي عن اعتزازه بتحقيق الميدالية الفضية قائلاً: النتائج التي تحققت اليوم تعكس روح الفريق الواحد داخل المنتخب، حيث ندعم بعضنا البعض داخل وخارج البساط. المنافسة كانت قوية، لكن الالتزام بالخطة الفنية والتركيز في اللحظات الحاسمة كانا العامل الأهم في تحقيق الفضية. هذا الإنجاز يمنحني دافعاً كبيراً لمواصلة العمل وتقديم الأفضل في الاستحقاقات المقبلة.