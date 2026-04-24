الاتحاد الآسيوي يرفع حصة أندية الإمارات في بطولاته القارية

جدة في 24 أبريل/ وام / أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم، زيادة عدد مقاعد الأندية لمنطقتي الغرب والشرق، في جميع بطولاته المقررة خلال الموسم الجديد 2026-2027، والذي ينطلق في سبتمبر المقبل.

وارتفعت حصة أندية الإمارات في بطولات الاتحاد الآسيوي إلى 5 مقاعد، ممثلة في 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعد واحد في التصفيات، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

كما ارتفعت حصة الأندية اليابانية والسعودية إلى 6 مقاعد، إذ نالت الأندية السعودية 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ومقعدين في التصفيات، ومقعدًا مباشرًا في دوري أبطال آسيا 2 مثلها مثل اليابان، فيما نالت الأندية القطرية 3 مقاعد مباشرة في دوري النخبة، ومقعدًا مباشرًا في دوري أبطال آسيا 2.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أن لجنة كرة القدم الاحترافية التابعة له اعتمدت تغييرات على البطولة ستشهد مشاركة 32 فريقًا في نسخة الموسم المقبل، بدلًا من 24 فريقًا حاليًا.

وسيؤدي التوسع إلى زيادة عدد الفرق في مرحلة الدوري في كل من غرب وشرق آسيا من 12 إلى 16 فريقًا في كل منطقة، مع تأهل الفرق الثمانية الأولى إلى الأدوار الإقصائية في الموسم المقبل.

من جانب آخر، حصلت أندية كوريا الجنوبية على مقعد إضافي في التصفيات إلى جانب المقاعد الثلاثة المؤكدة الحالية، بينما زادت حصة تايلاند من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد مضمونة في مرحلة الدوري.

كما احتفظت الصين بمقعديها المباشرين، لكنها خسرت مقعدًا في التصفيات بعد أن أخفقت جميع أنديتها في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية.

أما أستراليا، فقد أضيف لها مقعد واحد في التصفيات إلى جانب مقعدها المؤكد في مرحلة الدوري، فيما حصل كل من الأردن وفيتنام على مقاعد في التصفيات.