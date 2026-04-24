المتحدث باسم البيت الأبيض: مبعوثا الرئيس الأمريكي يتجهان غدا إلى باكستان

واشنطن في 24 أبريل/ وام / أعلنت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجهان إلى باكستان صباح غد السبت لإجراء محادثات مع إيران.
وقالت ليفيت، في مقابلة صحفية، إن ويتكوف وجاريد كوشنر سيجريان محادثات في إسلام آباد مع ممثلين عن الوفد الإيراني.
وأضافت "الجميع على أهبة الاستعداد للتوجه إلى باكستان إذا لزم الأمر، لكن ستيف وجاريد سيتوجهان أولا إلى هناك لرفع تقرير إلى الرئيس ونائب الرئيس وبقية أعضاء الفريق.
وحسب التقارير من المتوقع أن يصل عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الباكستانية اليوم الجمعة لبحث مقترحات تتعلق باستئناف محادثات مع الولايات المتحدة بشأن وضع حد للحرب.
-خلا-.