المتحدث باسم البيت الأبيض: مبعوثا الرئيس الأمريكي يتجهان غدا إلى باكستان

واشنطن في 24 أبريل/ وام / أعلنت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ⁠سيتوجهان إلى باكستان صباح غد السبت ‌لإجراء ⁠محادثات مع ​إيران.

وقالت ليفيت، ⁠في مقابلة صحفية، إن ويتكوف وجاريد كوشنر سيجريان محادثات في إسلام آباد مع ممثلين عن الوفد الإيراني.

وأضافت "الجميع ⁠على أهبة الاستعداد للتوجه إلى ⁠باكستان إذا لزم الأمر، لكن ستيف وجاريد ⁠سيتوجهان ​أولا إلى ⁠هناك لرفع تقرير إلى الرئيس ونائب الرئيس وبقية أعضاء الفريق.

وحسب التقارير من المتوقع أن ​يصل عباس ​عراقجي وزير ‌الخارجية الإيراني إلى العاصمة الباكستانية اليوم الجمعة ⁠لبحث مقترحات تتعلق باستئناف محادثات مع الولايات ​المتحدة بشأن وضع حد للحرب.

