فوز النصر وعجمان والوصل في دوري أدنوك للمحترفين

دبي في 24 أبريل/ وام / فاز النصر على الجزيرة 3-2 اليوم على استاد آل مكتوم، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 34 نقطة، وتوقف رصيد الجزيرة عند 40 نقطة.

سجّل للجزيرة فينيسيوس ميلو هدفين (ق12 و67)، وسجل للنصر جلوبر ليما (ق47)، ورامون ميريز (ق50)، وشيكنا دومبيا (ق73).

وقال حارس النصر عبدالله التميمي في تصريح له عقب اللقاء إن فريقه استطاع العودة إلى المباراة بعد تأخره بهدف الجزيرة، مقدماً مباراة قوية أمام فريق كبير، لافتاً إلى أن هذا الفوز يمثل دافعاً كبيراً للفريق قبل مواجهاته المتبقية في الموسم.

وضمن الجولة ذاتها، فاز عجمان على الظفرة 1-0 على استاد حمدان بن زايد.

وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 27 نقطة، وتوقف رصيد الظفرة عند 18 نقطة.

سجّل هدف المباراة وليد أزارو (ق87).

كما فاز الوصل على دبا 4-2 على استاد زعبيل.

وبهذه النتيجة رفع الوصل رصيده إلى 39 نقطة، وتوقف رصيد دبا عند 17 نقطة.

سجل للوصل كل من فابيو ليما هدفين (ق19 و53)، وميغيل بورخا (ق39) من ركلة جزاء، وبرايان بالاسيوس (ق43).

وسجل لدبا دريسا كوليبالي (ق25)، وسايمون كابرال (ق76) من ركلة جزاء.