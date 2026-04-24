"تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" ينطلق غداً بمشاركة 126 رياضياً

رأس الخيمة في 24 أبريل/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، تنطلق غدا السبت أولى فعاليات مبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية"، في نسختها الثانية، بالتجمع الأول بمشاركة 126 رياضيا، بهدف تحفيز مواطني الإمارة على تحسين مستويات لياقتهم البدنية، وتشجيعهم على الوصول إلى الوزن المثالي.

وقال فيصل أحمد الغيص، رئيس اللجنة المنظمة، إن مبادرة "تحدي رأس الخيمة للياقة البدنية" تجسد رؤية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، لإرساء أفضل الممارسات وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أسلوب متوازن يعزز النشاط والصحة، لجودة الحياة، بالإضافة إلى تقديم جوائز تشمل المراكز من الأول إلى العشرين.

وأوضح أن الفعاليات تبدأ بالتجمع في صالة الرشاقة الرياضية، مع منح الفرصة للفئات من 14 عاما فما فوق للمشاركة في هذه النسخة، وتوجيه جميع المشاركين إلى المسار الصحي، لرفع مستوى الشغف بأهداف المبادرة، وتعميق الوعي بأهمية النشاط والرياضة في المجتمع، مشيراً إلى أن النسخة الجديدة تأتي استكمالا للإرث الكبير والنجاح اللافت للنسخة الماضية.