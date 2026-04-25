"شراع" يطلق "صندوق الثبات" بقيمة 5 ملايين درهم لتمكين الشركات الناشئة في الشارقة

الشارقة في 25 أبريل /وام/ أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" أمس، "صندوق الثبات لرواد الأعمال"، وذلك بتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة المركز، بغرض تقديم دعم مالي وتشغيلي سريع للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الفاعلة في سوق الإمارة إلى جانب الشركات ضمن محفظة "شراع".

وتبلغ قيمة الصندوق 5 ملايين درهم بدعم من شركاء إستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة، بما يواكب احتياجات المشاريع ويعزّز أثرها وقدرتها على الاستمرار والنمو.

ويهدف الصندوق إلى تقديم دعم موجه للشركات العاملة في قطاعات حيوية ذات صلة بالمرونة الوطنية، والتي تشمل التصنيع والأمن الغذائي والرعاية الصحية وغيرها من المجالات التي تسهم في استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.

ويسهم الصندوق في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع حملة "فخورين بالإمارات" عبر دعم الشركات وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة.

ويعتمد "صندوق الثبات" في تقديم الدعم للشركات الفاعلة في إمارة الشارقة، آلية تقييم مبسطة تسرّع اتخاذ قرارات التمويل وتضمن وصولها في الوقت المناسب، ويقدّم منحًا غير مستردة بدون حقوق ملكية إلى جانب برنامج متكامل يتضمن إرشاد الشركات للوصول إلى فرص تعزّز حضورها في السوق وتوسّع نطاق أعمالها، ويركّز على دعم الشركات التي تواجه تحديات آنية ناتجة عن ظروف خارجية بما يعزّز قدرتها على الاستمرار والتكيّف بثبات.

ويحظى الصندوق بدعم كل من مجموعة "بيئة"، و"الهلال للمشاريع الناشئة"، و"دهانات ناشونال"، ومجموعة "المدفع للاستثمارات"، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وكريم، وبنك رأس الخيمة الوطني (ش.م.ع.) "راك بنك"، و"فلاورد والآن"، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشارقة للطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وماجد الفطيم، وشركة الإمارات للبترول ش.م.ع، ومجموعة Publicis وEntrepreneur Middle East وInc. Paymob Arabia.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، إن رؤية الشارقة تنطلق من إيمان راسخ بأهمية بناء اقتصاد مرن ومتجدد تقوده المعرفة والابتكار وروح ريادة الأعمال، وإن هذه الرؤية تتحقق عبر منظومات قادرة على التحرك بوعي ودقة في اللحظات التي تتطلب وضوحاً وقرارات حاسمة.

وأضافت: "نؤمن في "شراع" أن مسؤوليتنا تتمثل في تمكين روّاد الأعمال من مواصلة التقدّم دون فقدان زخمهم وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات بثقة وثبات بما يدعم استمرارية أعمالهم ونموها، ويأتي "صندوق الثبات" امتدادًا لهذا النهج من خلال تقديم دعم عملي وموجّه يعزّز استمرارية الأعمال ويقوّي المنظومة ويدفع بها نحو مزيد من التطور والنمو المستدام".

من جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، جهودها لتنمية قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيته ودعم استمراريته في الظروف المختلفة، باعتباره ركيزة رئيسية لنمو الاقتصاد الوطني وتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة.

وأضاف أن إطلاق "صندوق الثبات" يمثل مبادرة جديدة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقتها إمارة الشارقة لدعم هذا القطاع الحيوي وبما يعكس التزامها بتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وحماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مرونتها، ولا سيما في ظل الظروف والمتغيرات الراهنة، الأمر الذي يسهم في تنمية كفاءة بيئة ريادة الأعمال الوطنية ويرفع قدرتها على مواصلة النشاط الاقتصادي بكفاءة وتنافسية عالية، ويرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية جاذبة للشركات الناشئة والمشاريع الريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

بدورها قالت سعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، إن الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ركيزة أساسية للمرونة الاقتصادية؛ إذ تسهم في استمرارية الوظائف وتدعم سلاسل الإمداد وتواصل عملها وتوسعها حتى في الظروف الأكثر تحديًا، مشيرة إلى أن قدرة رائد الأعمال على المضي قدمًا ترتبط بمدى جاهزية البيئة المحيطة به للاستجابة في الوقت المناسب، خاصة وأن فترات التحدي لا توقف مسيرة بناء الأعمال ولا تحتمل التردد.

وأضافت أن صندوق الثبات لرواد الأعمال يجسد رؤية "شراع" بأن قيمة المنظومة تظهر في هذه اللحظات تحديدًا عبر تقديم دعم عملي واضح ومناسب يمكّن رواد الأعمال من الاستمرار بثقة ويضمن ألا تحد تحديات الحاضر من الإمكانات التي يحملها المستقبل للاقتصاد.

وستحصل الشركات المختارة، إلى جانب الدعم المالي، على برامج مخصّصة تشمل جلسات استشارية فردية وورش عمل وساعات إرشادية إلى جانب فرص للتواصل التجاري، كما سيستفيد المشاركون من موارد وشراكات تقدّمها الجهات الداعمة بالإضافة إلى حلول برمجية تعزّز جاهزيتهم التشغيلية وتدعم قدرتهم على الاستمرار بثقة مع إتاحة فرص لتعزيز حضورهم في السوق.

ويواصل مركز الشارقة لريادة الأعمال " شراع "، منذ تأسيسه، أداء دور محوري في دعم نمو الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر برامجه ومبادراته وشراكاته ضمن المنظومة، ويأتي إطلاق "صندوق الثبات" امتداداً لهذا الدور بما يعزّز دعم الشركات القائمة ويمكنها من التكيّف مع المتغيرات والاستمرار في البناء والتقدّم على المدى الطويل.

ويتيح الصندوق للشركاء وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص، فرصة الإسهام بما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على الاستمرار وتعزيز مرونة منظومة ريادة الأعمال في الشارقة.