مجلس أبوظبي الرياضي ينظم دوري "كور إكس" للياقة البدنية مايو المقبل

أبوظبي في 25 أبريل/ وام / أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع شركة "بالمز الرياضية" عن تنظيم دوري "كور إكس" للياقة البدنية الذي يمتد على 7 جولات متنوعة التضاريس، في إطار مبادرة رياضية مبتكرة تجمع بين التحدي واللياقة والتجربة التفاعلية، ضمن أجواء طبيعية مميزة تتنوع بين البيئات الشاطئية والمعالم المعمارية البارزة التي تزخر بها الإمارة، وذلك ضمن جهود المجلس لتعزيز أنماط الحياة الصحية وترسيخ ثقافة النشاط البدني لدى أفراد المجتمع.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي إن إطلاق دوري "كور إكس" يأتي في إطار رؤية المجلس الرامية إلى تقديم فعاليات رياضية نوعية ومبتكرة تلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تنوع مواقع إقامة البطولة يسهم في تعزيز تجربة المشاركين ويمنحهم تحديات متجددة في كل مرحلة.

وأضاف الهاشمي: نحرص من خلال هذه المبادرات على ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط صحية مستدامة، بما ينسجم مع توجهات إمارة أبوظبي في تعزيز جودة الحياة ونتطلع إلى مشاركة واسعة في هذا الدوري، الذي يمثل منصة مثالية لاختبار القدرات البدنية في بيئات متنوعة ويوفر تجارب شخصية متفردة للمشاركين.

وتنطلق أولى جولات الدوري يوم 2 مايو المقبل في حبيب جي بجزيرة ياس، ويُختتم في جزيرة فاهد في أبوظبي يوم 25 يوليو المقبل، حيث يتوج الأبطال بالجائزة الكبرى بعد مشاركتهم في جميع الجولات السبع.

وتتوسع منافسات الدوري بعد انطلاقه إلى منطقتي الظفرة والعين وتعود المنافسات في الجولة الرابعة إلى أبوظبي، ثم تستضيف منطقة العين منافسات الجولة الخامسة، وتُقام منافسات الجولتين السادسة والسابعة في أبوظبي في يوليو المقبل.